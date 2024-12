Torneo di calcio a undici a Cerveteri, in ricordo di Mirko Zinno, il giovane cervetrano che ha perso la vita 19 anni fa. Ogni anno, infatti, amici e familiari ne ricordano la sua figura, sul tappetto in erba dello stadio Enrico Galli, dove aveva mosso i primi passi con la formazione dell'Agylla. Al memorial si ritroveranno i suoi amici, oggi 30enni, che si cimenteranno in quadrangolare. Dalle ore 17 fino alle 21 si giocherà nel ricordo di un ragazzo morto troppo presto, rimasto nel cuore di tutti per la sua bontà e gentilezza. La famiglia, il padre Ezio e la mamma Maria, sono felice che a luglio, ormai da quasi 20 anni, venga ricordata la figura di Mirko. Appuntamento domenica 21 luglio. «Vorrei ringraziare la famiglia Lupi e il comune di Cerveteri per la concessione del campo - ha detto il padre Ezio -. E anche tutti gli amici, che sono davvero straordinari, protagonisti in assoluto di questo evento».

