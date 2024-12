Il Tarquinia ospita l’Urbetevere, seconda della classe. Dopo la vittoria in rimonta sul campo del Parioli, l’undici tirrenico è chiamato ad una nuova piccola impresa: fermare la corsa di una delle squadre più forti del campionato. All’andata finì 5 a 1 per i romani in una partita senza storia.

«Ci aspetta un trittico di partite veramente toste- afferma mister Ercolani- La vittoria di domenica ci ha fatto capire come la nostra forza deve essere il gruppo. Tutti uniti per un unico obiettivo. Affrontiamo un avversario che ha un potenziale offensivo degno di una squadra di eccellenza. Noi dobbiamo essere bravi a non snaturarci. L’atteggiamento deve essere quello di una squadra che sa che la strada che porta alla salvezza è ancora lunga e soprattutto piena di ostacoli».

Fischio di inizio alle ore 15. Arbitra il Sig. Cardellini di Roma 2. Convocati: Del Duchetto, Di Camillo, Pugliese, Mauti, Egidi, Perelli, Gibaldo, Cenani, Mazzoni, Manzari, Iannilli, Batassa, Ceci, Cobzaru, Raffaelli, Superchi, Trebisondi, Marzoli, Gravina, Rosati. Indisponibili Esposito, Bordi, Jacopucci.

