Un evento speciale per ricordare Antonio Parisi. È quello che hanno organizzato Valeria Tusculano e Barbara D’Ippoliti, che hanno voluto coinvolgere tantissime pallanuotiste che hanno fatto parte del settore femminile della Coser, progettato e voluto dall’ex presidente del club natatorio. Il passaparola ha prodotto gli effetti sperati e alla serata, con una cena allo Sport Garden, sono state presenti addirittura una cinquantina di ragazze di varie fasce d’età, che hanno voluto omaggiare la figura del loro storico presidente, che per 25 anni ha portato avanti le attività della pallanuoto femminile. Presenti anche diverse ragazze che hanno giocato con la Coser e che, nonostante il passare del tempo, stanno continuando a vivere la loro passione della pallanuoto nella categoria Master, dove hanno anche raccolto dei successi a livello nazionale. Tra risate e ricordi dei vecchi tempi, la serata è andata via veloce.

«Ovviamente c'è stato un brindisi al fondatore di tutto questo - dichiarano le ragazze - ovvero Antonio, perché se non ci fosse stato lui, noi non ci saremmo mai conosciute. Speriamo di riuscire a formare anche una squadra Master over 30, oltre alla nostra over 40, così da portare in alto in questo settore il nome di Civitavecchia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA