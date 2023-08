VITERBO - Il Cr Lazio ha ufficializzato il quadro del turno preliminare di Coppa Italia delle categorie di Eccellenza e Promozione.<QA0>

ECCELLENZA. Quattro le sfide in programma. Entrerà dal tabellone principale la Favl Cimini Viterbo che quindi per adesso resterà ai box e il cui esordio ufficiale è fissato per domenica 3 settembre con il match di campionato sul terreno del Pomezia. Questi invece i quattro match del turno preliminare che si giocheranno mercoledì 6 settembre quando avremo le sfide in gara unica tra Valmontone-Amatrice Rieti, Lodigiani-Pescatori Ostia, Romulea-Aranova e Atletico Pontinia-Roccaraso San Tommaso. Tutte le gare avranno inizio alle ore 15.30.<QA0>

PROMOZIONE. Sono ben 14 invece i match del turno preliminare di Coppa Italia di Promozione che si giocheranno il 3 settembre. Sfide casalinghe per Ronciglione United e Tarquinia Calcio. Il Ronciglione del tecnico Di Stefano sfiderà i romani del Fonte Meravigliosa, team neo retrocesso dall’Eccellenza e che nella primavera del 2022 vinse la Coppa Italia di Promozione intitolata a Renzo Lucarini, compianto presidente della Delegazione Figc di Viterbo, battendo al Rocchi ai calci di rigore l’Atletico Morena. Calcio d’inizio al “Valerio Ginnasi” alle ore 11 del 3 settembre. Match senza appello chi vincerà approderà al secondo turno della competizione (gara domenica 10 settembre dopo un altro sorteggio) chi sarà sconfitto invece saluterà la competizione. In caso di parità al 90esimo la qualificazione verrà decisa dai calci di rigore. Le altre viterbesi di Promozione impegnate nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia se la vedranno in uno storico derby provinciale con il match tra Tarquinia Calcio e Castel Sant’Elia che si giocherà sempre domenica 3 settembre alle ore 15.30 al Bonelli di Tarquinia con il sorteggio che in questo caso è stato benevolo per la formazione tirrenica. Queste le altre dodici gare del 1° turno eliminatorio del 3 settembre: ore 11 Atletico Torrenova-Setteville Case Rosse, Monterotondo-Vigor Perconti, Valle Martella-Vivace Grottaferrata, Urbetevere-Eur Torrino, Falasche Lavinio-Indomita Pomezia, Sporting San Cesareo-Grifone Gialloverde, Città di Cerveteri-Fiano Romano, Castro dei Volsci-Principato di Colli, Cosma Damiano-Itri Calcio. Ore 15 Vis Velletri-Atletico Vescovio. Ore 15,30 Fc Rieti-Sanpolese, Manzi Giovanni Itri-San Giovanni Incarico.

