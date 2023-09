Mattinata speciale all’aula Pucci in occasione della conferenza stampa di presentazione di “Sport in Piazza”, l’ormai classica manifestazione organizzata dal Comune a piazza della Vita per pubblicizzare le attività delle società sportive locali in programma sabato. Novità di quest’anno è che il villaggio, che si avvierà a partire dalle 10, avrà anche una coda serale e si concluderà a mezzanotte, per permettere a tutti i cittadini di poter partecipare. Padrone di casa il delegato allo Sport, Matteo Iacomelli, coadiuvato dal sindaco Ernesto Tedesco e dai rappresentanti dell’amministrazione comunale. Presenti anche la consigliera regionale Emanuela Mari, la presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco, la dirigente comunale Sabrina Bodò, i rappresentanti di Polizia, Capitaneria di Porto, Asl Roma 4, oltre alla fiduciaria Coni del territorio Stefania Di Iorio. Ad assistere alla cerimonia di presentazione, conclusasi con la classica foto di rito tutti insieme, anche numerosi rappresentanti della società sportive coinvolte, il cui numero potrebbe sfondare, a ridosso dell’evento, anche 40.

«Quest’anno l’evento sarà ancora più grande - afferma il delegato allo Sport, Matteo Iacomelli - con più presenze, e con un orario prolungato, che andrà dalla mattina alle 10 fino a mezzanotte. Ci saranno tutte le figure istituzionali, che sensibilizzeranno e porteranno i loro atleti, ma soprattutto ci saranno tantissime associazioni sportive del territorio. Fino alla sera le persone potranno venire per fare attività sportiva e per conoscere le nostre realtà. Portate i vostri bambini e le scarpe da ginnastica, vi aspettiamo».

Ci sarà anche la Guardia di Finanza, con al seguito atleti delle Fiamme Gialle di rilevanza nazionale.

«Questo è un evento importante che riguarda tutta la città - commenta la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari - fondamentale per la partenza di settembre ed avere la possibilità di conoscere tutte le discipline sportive e soprattutto di avvicinare i giovani allo sport, elemento fondamentale per prevenire le malattie, di cui i nostri ragazzi spesso sono afflitti».

Una manifestazione che sarà nel segno dell’unione, dello spirito di squadra e dell’inclusività.

«Siamo vicini come Fondazione Cariciv a questo evento da quando è iniziato - sottolinea la presidente dell’ente bancario, Gabriella Sarracco - questa è la giornata dello sport. Noi ci crediamo fortemente che lo sport sia il mezzo fondamentale, non soltanto per restare in salute e per vivere momenti di alta soddisfazione, come quelli che vediamo nei nostri giovani atleti che hanno raggiunte delle vette incredibili, ma soprattutto per l’integrazione, sia per i bambini, che per i giovani, ma anche per i meno giovani».

Alle 15.30 ci sarà anche un incontro pubblico con tre esperte di diritto sportivo per parlare della tanta discussa e chiacchierata riforma dello sport. A parlare saranno l’avvocato Simona Pladicuccio del foro di Pescara, presidente della corte d’appello federale Fispic, l’avvocato Emanuela De Leo del foro di Lecce, cultrice della materia presso l’università del Salento, e la dottoressa Katia Arrighi, consulente del lavoro di Como e consigliere nazionale del Comitato Paralimpico.

«Oltre alle attività sportive - spiega la fiduciaria Coni del territorio, Stefania Di Iorio, che modererà l’incontro - abbiamo messo in atto un focus sulla riforma dello sport. È un argomento molto importante, soprattutto in questo ultimo periodo per le nuove normative a riguardo. Ogni anno abbiamo realizzato un convegno con vari professionisti, che si sono preoccupati di toccare i vari aggiornamenti. Quest’anno abbiamo deciso di farlo all’interno di Sport in Piazza, proprio con l’idea di dare un’enfasi maggiore a questi interventi, con la voglia di iniziare un percorso nuovo assieme alle associazioni, per sostenerle in questa riforma epocale. È un nuovo modus operandi all’interno dello sport».

