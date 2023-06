È stato un anno eccezionale per il basket santamarinellese. Oltre al grande lavoro che la società tirrenica sta compiendo nel settore giovanile, c’è da registrare il grande traguardo raggiunto dalla prima squadra che ha ottenuto l’accesso alla serie B.

Successo che ha portato l’amministrazione comunale a ospitare nella sede municipale tutti i protagonisti di questo grande evento, premiati dal sindaco Pietro Tidei. La vera festa però ci sarà oggi.

Alle 19.30 al Palazzetto dello Sport di via delle Colonie, si terrà un grande raduno di appassionati, tifosi e ex giocatrici, per festeggiare l’Asd Santa Marinella Basket, per la promozione nel campionato di serie B.

Modo migliore per farlo sarà una partita tra il roster guidato in panchina da coach Daniele Precetti, contro una squadra di vecchie glorie santamarinellesi, la composizione delle ex cestiste rossoblu sarà rivelata solo al momento di scendere in campo.

Appuntamento quindi a tutti i tifosi e simpatizzanti alle 19.30 per l'ultimo momento insieme di questa stagione in grande attesa per il prossimo fantastico campionato.

