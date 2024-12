Conto alla rovescia per il Sabaudia Triathlon Sprint, l'evento che da tanti, nello stesso periodo, si svolge nel lungomare sabaudo domenica. Anche questa volta la cornice sarà delle migliori, con tanti atleti che si appresteranno a sostenere il circuito di nuoto, bike e corsa. Una manifestazione collaudata, alla quale prendono parte sportivi da tutta Italia, a conferma del grande lavoro e impegno dell'Associazione Sportiva Guida Sicura, che mette al centro dell'evento temi di interesse sociale, come la lotta al diabete e sicurezza stradale. L'evento si inserisce nei programmi sportivi di Aces Italia, il progetto delle città sportiva Comunità Europee dello sport 2024 e alla premiazioni ci sarà anche il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca, che ha dimostrato attaccamento alla manifestazione. Al via anche gli atleti delle forze militari per il trofeo Interforze. Sono annunciati 250 partecipanti, con la speranza che il tempo assista gli appassionati di uno sport che cresce in Italia, ma anche nel Lazio.

