Lombardia, Toscana e Lazio faranno la parte del leone per quanto concerne la prossima stagione nella categoria della Serie D. Al termine delle finali spareggio tra le seconde di Eccellenza, ecco le squadre che hanno diritto a partecipare al prossimo campionato di Serie D 2024-2025. All'appello manca la vincente della finale tra Fc Pompei e Modica, che si giocherà domenica. Ed ecco regione per regione tutti i team aventi diritto, molti dei quali in rappresentanza di capoluoghi di provincia. Tra parentesi il numero del totale delle squadre per ogni singola regione.

Fissato per domenica 8 settembre l’inizio del prossimo campionato, il 25 agosto preliminare di Coppa Italia e la domenica successiva il primo turno di Coppa.

Abruzzo (5): Avezzano, Chieti, L'Aquila, Notaresco, Teramo.

Basilicata (3): Francavilla in Sinni, Matera, Rotonda.

Calabria (4): Locri, Reggina, Sambiase, Vibonese.

Campania (12): Angri, Costa d'Amalfi, Gelbison, Ischia, Nocerina, Paganese, Palmese, Puteolana 1902 (con il titolo del Real Casalnuovo), Real Acerrana, San Marzano, Sarnese, Savoia (con il titolo del Portici). Possibilità della tredicesima squadra con il Pompei.

Emilia-Romagna (12): Cittadella Vis Modena, Corticella, Fiorenzuola, Forlì, Imolese, Lentigione, Piacenza, Progresso, Ravenna, Sasso Marconi, Sammaurese, United Riccione.

Friuli-Venezia Giulia (2): Brian Lignano, Chions.

Lazio (13): Anzio, Cassino, Cynthialbalonga, Flaminia Civita Castellana, Guidonia (con il titolo del Monterosi), Ostiamare, Real Monterotondo Scalo, Ssa Rieti, Roma City, Romana Fc, Sora, Terracina, Trastevere.

Liguria (8): Albenga, Cairese, Fezzanese, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Vado.

Lombardia (24): Arconatese, Breno, Brusaporto, Caravaggio, Casatese Merate, Castellanzese, Club Milano, Desenzano, Fanfulla, Folgore Caratese, Magenta, Oltrepò, Ospitaletto, Pro Palazzolo, Pro Sesto, Real Calepina, Sangiuliano City, Sant'Angelo, Sondrio, Varese, Varesina, Villa Valle, Virtus CiseranoBergamo, Vogherese.

Marche (8): Atletico Ascoli, Castelfidardo, Civitanovese, Fermana, Forsempronese, Recanatese, Sambenedettese, Vigor Senigallia.

Molise (2): Isernia, Termoli.

Piemonte (11): Alessandria, Asti, Borgaro Nobis, Bra, Chieri, Chisola, Derthona, Fossano, Gozzano, NovaRomentino (fusione tra RG Ticino e Pro Novara), Saluzzo.

Puglia (10): Brindisi, Casarano, Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Manfredonia, Martina, Nardò, Ugento, Virtus Francavilla.

San Marino (1): San Marino.

Sardegna (5): Atletico Uri, Costa Orientale Sarda, Ilvamaddalena, Olbia, Sassari Latte Dolce.

Sicilia (12): Acireale, Akragas, Canicattì, Città di Sant'Agata, Enna, Licata, Nissa, Nuova Igea Virtus, Paternò, Ragusa, Sancataldese, Siracusa. Possibilità della tredicesima squadra con il Modica.

Toscana (16): Figline, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Montevarchi, Pistoiese (col il titolo dell'Aglianese), Poggibonsi, Prato, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza Pozzi, Siena, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Tuttocuoio.

Trentino-Alto Adige (1): Lavis.

Umbria (3): Orvietana, Trestina, Vis Foligno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA