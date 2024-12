Quella che si sta andando a concludere è stata una stagione estiva di soddisfazioni per la storica Snc Civitavecchia 1950, sempre attivissima nelle piscine di largo Galli del circolo Alfio Flores. Successo per i corsi di nuoto, che hanno visto un considerevole numero di presenze e che sono stati tenuti da istruttori formati Fin, Federazione Italiana Nuoto, sia per i bambini dai 0 ai 4 anni, che per quelli più grandi, che hanno potuto imparare i vari stili. Per la squadra master ed amatori UISP che hanno sfiorato la vittoria nel campionato regionale e nazionale arrivando secondi in entrambe le competizioni e centrando la finale di coppa Italia a dicembre. Tanta la partecipazione anche all’interno del circolo, con tantissime persone che hanno trovato refrigerio dalla forte calura di questa estate 2024, godendosi un po’ di sole nel solarium e soprattutto la possibilità di poter fare il bagno e nuotare nel pieno centro cittadino, letteralmente a due passi dal mare, con attività di risveglio muscolare. Ma le attività per la Snc 1950 non sono affatto finite. In collaborazione con la Centumcellae, il club ha organizzato un torneo aperto a tutti i ragazzi e le ragazze nati negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, con tanto divertimento in acqua oggi e domani, presso il circolo sportivo Alfio Flores di largo Marco Galli. Le partite prenderanno il via a partire dalle 18.

