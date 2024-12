Campionati conclusi ma il fine settimana in arrivo è ricco di avvenimenti in campo regionale e provinciale per l’assegnazione di diversi titoli. Attesa per la Supercoppa di Eccellenza e le finali di Coppa Italia di Promozione, Prima e Seconda Categoria dove non ci sono formazioni della Tuscia e per le semifinali della Coppa Provincia di Terza Categoria. Ecco il riepilogo di tutti gli avvenimenti.

La Supercoppa di Eccellenza si assegnerà domenica alle 17.30 allo stadio Giorgio Castelli di Roma. A contendersi il trofeo le compagini del Rieti Amatrice campione del girone A e del Terracina che si è imposta nel gruppo B. In caso di parità dopo i tempi regolamentari il trofeo verrà assegnato con i tiri di rigore senza la disputa dei supplementari.

Domani alle ore 16 a Civita Castellana finalissima della Coppa Italia di Promozione Trofeo “Renzo Lucarini” con la sfida tra l’Ottavia e l’ Atletico Morena. Qui in caso di parità al 90esimo tempi supplementari e poi eventualmente tiri di rigore.

Sarà lo stadio 8 Settembre di Frascati il campo che domenica ospiterà le due finali della Coppa Lazio 2023-2024. Grazie al patrocinio concesso dal Comune e al supporto organizzativo della Fc Frascati, l’intera giornata di domenica sarà dedicata al calcio di Prima e Seconda Categoria. Alle 10.30 inizieranno il Real Tirreno e il Valmontone Calcio, che si contenderanno la Coppa Lazio di Seconda Categoria-Trofeo “Angelo Vettorel”, che oltre alla gloria del successo mette in palio anche un posto nel campionato di Prima Categoria nella stagione 2024-2025. Alle 16.30, invece, sarà la volta di Anguillara e Semprevisa, che giocheranno la finale per l’assegnazione della Coppa Lazio di Prima Categoria-“Trofeo Maurizio Rossi”. Anche qui, oltre al trofeo, in palio c’è un posto nel prossimo campionato di Promozione, che tornerà ad essere articolato su 4 gironi da 18 squadre ciascuno.

Squadre in campo anche per le semifinali della Coppa Provincia di Viterbo di Terza Categoria. Domani alle 17 match tra Real Tolfa e Corchiano e alle 18 la sfida Tarkna Tarquinia-Tuscia United con le squadre di casa che avranno il vantaggio del doppio risultato a favore in caso di parità al 90esimo e dopo i due tempi supplementari. Chi vincerà accederà alla finalissima della prossima settimana.

