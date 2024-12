Nella giornata di sabato 20 luglio sono state ufficializzate le squadre che parteciperanno al campionato nazionale di Serie B 2024/2025 e fra queste ci sarà anche la Maury’s Com Cavi Tuscania. Dopo la rinuncia alla Serie A3 conquistata sul campo lo scorso 22 maggio la società si è rimessa subito al lavoro, superando non pochi ostacoli, per poter disputare nuovamente il campionato di Serie B.

«È stata una decisione molto sofferta dover rinunciare al campionato di Serie A - dichiara il presidente Massimo Pieri - ma non sono ancora mature le condizioni per rimetterci in viaggio per la provincia di Viterbo per allenamenti e partite, visto che ormai sembra sicuro che nel nostro paese non avremo una casa idonea alla Serie A, almeno per il prossimo avvenire. Se per noi il problema è stato principalmente logistico, abbiamo potuto vedere come molte altre società quest’anno hanno rinunciato a disputare l’A3, riducendo di fatto l’organico da 28 a 21 squadre divise in due gironi. Credo che questo sia un campanello d’allarme da non sottovalutare per Fipav e Lega, che sicuramente dovranno valutare a brevissimo una riforma dei campionati. Da parte nostra disputeremo nuovamente la Serie B in quanto ci corre l’obbligo morale nei confronti del nostro settore giovanile, in costante crescita, di garantire una categoria nazionale che rappresenti uno sbocco importante per il movimento e allo stesso tempo permettere a tutti i nostri numerosi tifosi e appassionati di godersi ancora la pallavolo di alto livello nella nostra città. Sono grato a tutti gli sponsor che continuano a riporre fiducia nel nostro lavoro da tanti anni e decidono di affiancare il proprio brand al Tuscania Volley, la cosa ci rende orgogliosi e ci da una spinta ulteriore per continuare a crescere».

