Sarà il match clou dell'intera stagione quello in programma domani pomeriggio al palazzetto dello sport dell'Olivo tra la capolista Maury’s Com Cavi Tuscania e la diretta inseguitrice ToscanaGarden Arno. Solo tre punti in classifica dividono le due dominatrici del girone e, a sole tre giornate dal termine, due risultati su tre potrebbero già risultare decisivi. Al Tuscania è infatti sufficiente un solo punto per poter accedere ai playoff essendo la terza in graduatoria, l'Invicta Mamo SolCafè Grosseto, dietro di nove punti. Una successo da tre ipotecherebbe, invece, di fatto la vittoria del girone, con quello che ne consegue per quanto riguarda gli abbinamenti playoff. Naturalmente, tra il dire e il fare c'è di mezzo... Castelfranco sull'Arno, una vera e propria super potenza che domenica scorsa si è sbarazzata in tre soli set dei Lupi Santa Croce.

«La partita di domani è quella sfida che tutti aspettano perché mette di fronte molti dei migliori giocatori del campionato e nessuno vuole uscirne sconfitto - spiega capitan Pierlorenzo Buzzelli - in palestra abbiamo lavorato bene gestendo con cura i carichi di lavoro e cercando di limare alcune situazioni tattiche che potrebbero servirci in questa fase calda della stagione. I nostri avversarsi, che in questo momento ci inseguono a 3 soli punti, dopo Pasqua hanno forse pagato un po’ lo scotto della partecipazione in Coppa Italia dove sicuramente hanno perso qualche energia. Dopo un paio di risultati non all’altezza sono però subito tornati in carreggiata vincendo bene le ultime due partite e dimostrando ancora una volta la loro forza. Sono sicuro che sarà una bella partita e noi non vediamo l’ora di scendere in campo sostenuti dai nostri tifosi».

All'andata finì 3-1 per Tuscania con proprio capitan Buzzelli top scorer del match con 29 punti messi a segno.

Probabile formazione dei toscani: Berberi in regia e Da Prato opposto, Nicotra e Aliberti di banda, Testagrossa e Simoni al centro, Taliani libero.

Ad arbitrare l’incontro saranno i signori Maurizio Martini e Denise Mary Rose Bianchi. Si gioca domani alle ore 17.30.

Diretta YouTube sul canale Tuscania Volley Official.

©RIPRODUZIONE RISERVATA