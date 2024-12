Domenica scorsa è andato inscena a nel rinnovato impianto del “Paolo Rosi” organizzato dalla Fidal provinciale di Roma, il Trofeo regionale di Salti, manifestazione dedicate alle categorie Cadetti/e con gare di contorno anche per le altre categorie. Una delle ultime gare previste in questo primo periodo estivo prima del meritato riposo per atleti e società che fin dai primi di aprile hanno dato vita a innumerevoli gare su tutto il territorio regionale. Anche l’Atletica Alto Lazio e la Finass Assicurazioni Atletica Viterbo presenti alla manifestazione con i suoi giovanissimi atleti che hanno conseguito discreti risultati e qualche record personale. Per l’Alto Lazio in gara Sonia Tundo e Michela Castagna nei 400 metri e sugli 800 metri in gara Alì Nouman. Per la Finass nei vari salti previsti dal trofeo in gara Michele Benedetti, Andrea Forte, Matilde Casini e Matilde Bertini; è di quest’ultima il miglior risultato con 1,51 metri nell’alto.

