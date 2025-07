Anche quest’anno sarà un’edizione speciale per il trofeo Indra Mercuri, che è giunto alla decima edizione. La manifestazione organizzata dalla Cv Skating, di concerto con la famiglia del ragazzo che ci ha lasciato ormai molti anni, sarà con il botto. Da subito una pioggia di iscrizioni e di interessamenti. Iniziamo dal torneo maschile, che annovera ben 12 squadre. La prima ufficialmente iscritta sono gli sloveni del Dolenjske Toplice. Una squadra che dopo aver vinto l'ottava edizione, non ha avuto grandi gioie dalla nona edizione e quindi sarà determinata ad ottenere buoni risultati. La seconda squadra iscritta riguarda un'altra più che gradita conferma: gli Elefanti Viola Eleganti.

Un team a trazione Monleale che fa della simpatia e della goliardia il loro punto di forza. Una squadra di amici in campo e fuori dal campo e con un livello tecnico di gioco decisamente elevato. Per la numero 3, loro di certo non potevano mancare. Sono i campioni in carica, coloro che hanno vinto la nona edizione del Trofeo Indra Mercuri: i Dorina Team. Una squadra composta da ragazzi dal Veneto giovani e molto talentuosi e che lo scorso anno hanno vinto con merito il trofeo. Riusciranno a ripetersi?

La quarta squadra iscritta è una squadra goliardica, sempre divertente e che negli anni ha abituato a prestazioni di altissimo livello e a debacle inaspettate. Una squadra però che ha tutto l’affetto della Cv Skating, che è molto felice di poter rivedere al PalaMercuri. Da Torino e dintorni, Real Mai Drit. La quinta è una squadra internazionale: gli LDH. Il team guidato dal capitano Manlio Mandolfo, è composto da giocatori della Cv Skating, belgi e francesi con cui Manlio ha avuto modo di fare amicizia nel suo anno disputato in Francia, presso le Tigri di Garges. I ragazzini terribili sono tornati.

Iscritti anche al Mercuri, sono stati in finale nella nona edizione. Sono gli Jagermonsters, team composto principalmente da ragazzi under 18 e giovanissimi e che hanno già più volte dimostrato, sia nei campionati ufficiali che nei tornei estivi, tutto il loro valore. Lo scorso anno si sono fermati ad un passo dal titolo: riusciranno a confermarsi? La settima squadra iscritta è una gradita conferma. Direttamente da Milano e dintorni, sono i Barz8 Gang. Un team composto da giocatori giovani con l'aggiunta di qualche elemento esperto pronto a dare battaglia a tutti gli avversari. Lo scorso anno il loro cammino si è fermato in semifinale, riusciranno quest'anno a superarsi?

Una piacevole novità! Arrivano nuovi amici dalla Croazia, il Karlovac. I sei volte campioni della Croazia hanno iscritto sia una squadra maschile che una squadra femminile al Trofeo e sono soliti giocare anche nel campionato sloveno mentre le ragazze sono arrivate terze nel campionato nazionale croato di hockey su ghiaccio. Non vedono l'ora di venire e la Cv Skating non vede l'ora di fare nuovi amici. La nona squadra iscritta al 10° Trofeo Indra Mercuri è un'altra gradita conferma. Con un nome ed un logo tutti nuovi, sono i Rainbow Rindz! Gli ex Las Camisetas Blancas hanno cambiato nome ma sono lo stesso gruppo che tanto ha fatto divertire negli anni passati. Un mix di giovani e giocatori d'esperienza che unisce sano agonismo a tanta voglia di divertirsi.

La decima squadra è una squadra giovanissima, composta da tanti ragazzi che negli anni ha partecipato al Civitavecchia Stage. Benvenuti ai "I Gelatini Slap"! Nonostante la giovane età, sono tutti ragazzi bravissimi e daranno filo da torcere alle avversarie. L'undicesimo nome sono i "Capoccioni Squad". Un team di giovanissimi, composto da ragazzi under 16 e under 18, da Civitavecchia e dintorni e non solo. Una squadra che fa l'esordio al Mercuri e che vuole sia divertirsi sia confrontarsi con atleti adulti di alto livello.

L'elenco si chiude con il botto. Sono i Flying Bulls. La squadra è composta per metà da giocatori sloveni e per metà da giocatori della Repubblica Ceca. Un gruppo di altissimo livello, guidato dal bomber Martin Fiala, che verrà a Civitavecchia per imporsi dentro al campo e divertirsi al di fuori del campo.

Passando al settore femminile, come detto il primo nome è quello dei croati del Karlovac. La seconda squadra iscritta all'edizione rosa sono le Asciuga Pozzanghere. Il team è composto prevalentemente dalle Sniperine fresche vincitrici del titolo ma in versione estiva. Lo scorso anno hanno vinto il trofeo, riusciranno a ripetersi? La terza squadra femminile iscritta sono le Pony Tails. Un gruppo di giovanissime che tanto bene ha fatto alla Sparta Cup e che riunisce diverse fra i migliori talenti junior femminili del nostro paese. Chiudono, ma non per importanza, le Ladies in White. La formazione è composta per lo più da giovanissime giocatrici locali, desiderose di confrontarsi con le colleghe più grandi.

