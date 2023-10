LADISPOLI - La Fidal Lazio ha scelto la città balneare per il trofeo “Fulvio Villa” di Marcia. «È stato un grande onore per la nostra città che la Fidal Lazio abbia scelto Ladispoli per la disputa dell trofeo “Fulvio Villa” di Marcia», ha commentato il delegato ai rapporti con le federazioni ed enti sportivi, Stefano Fierli. «La gara», che si è svolta il 29 ottobre scorso, «aperta a marciatori di tutte le età, realizzata insieme al Gruppo Millepiedi, storica associazione podistica di Ladispoli, ha sancito il ritorno di questa disciplina olimpica sul nostro territorio. L’Italia vanta campioni mondiali di marcia, l’amministrazione comunale è stata lieta di patrocinare questa manifestazione che ha richiamato tantissime persone, grazie anche alla domenica soleggiata. Grazie alla Fidal ed al Gruppo Millepiedi ed a tutti i partecipanti».

