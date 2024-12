Proseguono le trattative tra la proprietà dell’Amatrice Rieti e i legali dell’imprenditore Piero Camilli per arrivare alla cessione del club sabino e di conseguenza alla fusione che porti il titolo di Serie D nel capoluogo della Tuscia. Conto alla rovescia che è già iniziato vista la scadenza delle iscrizioni al campionato di Serie D fissata per venerdì 12 luglio alle ore 18.

Intanto sulla sponda Flamia Civita Castellana dopo la conferma di Sirbu e l’ingaggio dell’attaccante Rossi il club civitonico ha annunciato la riconferma di Alessio Benedetti che resta alla Flaminia Civita Castellana. La società ha rinnovato al centrocampista il contratto per un’altra stagione. Il trentaquattrenne perugino, che è arrivato alla Flaminia lo scorso anno dallo United Riccione, vanta un’importante carriera con squadre prestigiose come Arezzo, Ravenna, Paganese, Cremonese, Gubbio, Catanzaro, Perugia e Cittadella. Alle spalle ha oltre 280 partite tra i professionisti e la scorsa stagione ha disputato 26 partite con i rossoblu, segnando 3 reti. Nonostante le varie proposte ricevute, il calciatore umbro ha deciso di continuare con il progetto della Flaminia.

Il centrocampista rossoblu Alessio Benedetti

Sempre restando al campionato di Serie D il tecnico toscano Alessio Bifini, ex conoscenza del calcio viterbese e laziale avendo allenato nelle ultime stagioni il Corneto Tarquinia e il Civitavecchia (dal quale fu esonerato) è stato ingaggiato dalla società lombarda del Sondrio.

Il centrocampista rossoblu Alessio Benedetti

©RIPRODUZIONE RISERVATA