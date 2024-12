Trasferta insidiosa per gli Snipers TecnoAlt che alle ore 19.30 saranno impegnati nella prima gara del "primo ritorno" contro la Libertas Forlì, compagine che nell'andata ha sconfitto i nerazzurri al PalaMercuri per 1-0. I forlivesi sono una squadra forte e che in estate si è molto rinforzata con ben tre innesti dalla serie A: ci sono tutti gli elementi per una gara equilibrata e che sarà decisa dagli episodi. Diversi i dubbi in formazione per coach Gavazzi, alle prese con diversi malanni stagionali. Solamente all'ultimo si capirà chi riuscirà a recuperare.

«Forlì è una squadra forte contro la quale possiamo sia vincere che perdere - afferma il presidente Valentini - abbiamo diversi influenzati ma questo non deve essere un alibi. Mai come quest'anno la rosa è lunga e chiunque sarà chiamato in causa per giocare saprà dire la sua. I risultati fin qui non sono stati quelli sperati ma la squadra si sta allenando bene e sono fiducioso sul fatto che ben presto ci possa essere un'inversione di rotta». Domenica invece il PalaMercuri sarà come mai gremito con le formazioni giovanili. Fari puntati sull'esordio stagionale dei vice campioni di Italia degli Snipers Pizzeria Red Carpet, che alle 14 affronteranno il temibile Hc Milano. Prima e dopo spazio alle categorie under 14 e 16 con il programma di cui di seguito:

- ore 10 Cv Skating vs Lobsters (under 16)

- ore 12 Kemarin vs Cv Skating (under 16)

- ore 14 Cv Skating vs Milano (under 18)

- ore 16 Lobsters vs Kemarin (under 16)

- ore 18 Roma vs Kemarin (under 14)

