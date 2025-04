La favola della Futsal Academy va ancora avanti. I ragazzi diretti da mister Di Gabriele hanno superato anche lo scoglio Buenaonda, andando a vincere ad Aprilia contro la seconda forza del girone A per 6-2. Il match era valido per la semifinale dei playoff regionali ed ha consentito ai civitavecchiesi di ottenere l’accesso alla finale, che si terrà sabato prossimo in campo neutro contro il Cecchina, che si è imposto, nell’altra semifinale, sul Club Latina.

Chi vincerà la finale regionale potrà andarsi a giocare lo spareggio interregionale, che metterà in palio il posto per partecipare alla serie B, a cui Civitavecchia manca davvero da tanto tempo.

Nonostante le assenze di Lipparelli e Tirante, la formazione locale ha disputato una partita di alto livello. Si comincia subito in maniera scintillante: un rilancio del portiere Schiavi colpisce il palo e sulla ribattuta si lancia Lopez, che deposita in rete dopo soli 13 secondi.

Una conclusione dalla distanza dell’esperto Razza riporta in parità la situazione. I padroni di casa hanno un’altra chance per ribaltare la situazione, ma un “gol-non gol” non gli permette di farlo. Punizione di Lopez dalla destra, il tap in centrale di Proietti riporta avanti la Futsal. Su schema di punizione dei bianconeri, Schiavi è costretto ad una parata bassa con i piedi, grazie ai suoi riflessi.

Dall’altra parte Terzini sbaglia da distanza ravvicinata per quello che poteva essere il 3-1. Una sfortunata deviazione di Santomassimo mette la palla in rete per il nuovo pari apriliano. Il numero 28 prova a riscattarsi nell’altra porta e la sua bordata finisce tra i piedi di Lopez, che segna la sua doppietta per il 3-2. Una grandiosa parata di Schiavi a un metro dalla porta nega la gioia del pari al Buenaonda. Un’altra staffilata di Lopez va a picchiare la traversa. Nella ripresa un colpo di testa di Proietti eleva le qualità del portiere avversario Terenzi. Uno schema su calcio d’angolo molto saggio di Lopez indirizza il pallone per Morra, che segna a colpo sicuro il gol del 4-2. L’ex Santa Severa è scatenato e firma anche il 5-2 con un tiro secco da fuori area. Il Buenaonda si apre e lascia spiragli evidenti alla Futsal, che chiude “il set” con la segnatura di Santomassimo su assist di Lopez. Nel finale gli apriliani riescono quantomeno a ridurre le distanze.

«Ancora non ci crediamo – dichiara il portiere Simone Schiavi – abbiamo cominciato dall’inizio questa rincorsa, siamo stremati. Nella seconda parte di campionato siamo andati a mille all’ora, fino a dicembre non eravamo noi. Questa finale è meritata. Noi siamo una famiglia, siamo sempre insieme ed andiamo a cena. Giochiamo l’uno per l’altro. È stato difficile un po’ tutto in questo match, sono dovuto andare spesso di istinto. Affronteremo il Cecchina in finale, non dobbiamo pensare alla gara che avevamo vinto in casa sull’erba sintetica».

«È stata una partita equilibrata - commenta mister Vincenzo Di Gabriele - dove tutti i ragazzi hanno dato tutto. Sono stati esemplari a soffrire e fare una partita intelligente».

Il Quartiere Campo Oro ha raggiunto il suo obiettivo prefisso per l’ultima giornata di serie C2. Al Tamagnini pochi dubbi sul successo dei gialloverdi, che hanno sconfitto per 7-2 il fanalino di coda Settecamini. Con questa affermazione il quintetto di Umberto Di Maio chiude la stagione al quinto posto con 41 punti, cosa che lascia buone speranze per un eventuale ripescaggio in serie C1. Tutto questo anche perché il District Seven ha perso il suo incontro con il Vignanello, aprendo la strada al Qco. Tornando a Campo dell’Oro, i tre punti sono giunti grazie alle doppiette di Moretti e Pernelli, a cui vanno sommate le segnature di Vaitovich, Bellumori e Saraceno.

«Faccio i complimenti a tutti i ragazzi – afferma mister Umberto Di Maio – vista la situazione, c’è stato spazio per tutti quanti. Sono soddisfatto dell’impegno che ci hanno messo nel corso di questo campionato. Siamo felici di aver concluso il campionato al quinto posto». «Abbiamo concluso al meglio questo campionato – dichiara il presidente Antonello Quagliata – è merito di tutti quanti aver ottenuto questo quinto posto ed ora speriamo di poter accedere alla serie C1, visto l’importante progetto che abbiamo costruito. Si conclude un’annata fantastica per noi, con il debutto nel calcio a 5 che reputiamo molto positivo e soprattutto il secondo campionato vinto dalla squadra di calcio a 11. Dedico questo traguardo al mio solito amico, dato che è stato un anno da fuochi d'artificio».

Finisce con una sconfitta, invece, il campionato per l'Atletico, che cede per 7-3 sul campo di un Fabrica in lotta per la vittoria del girone. I gialloblu si sono presentati con una formazione inedita, composta principalmente da ragazzi del settore giovanile. In formazione anche due under 17 del vivaio civitavecchiese, ovvero il portiere Daniele Lancia e il pivot Matteo Ceccherelli, che hanno potuto dimostrare il loro valore. Tutti e tre i gol sono stati segnati da Massimiliano Vandini. Il campionato del quintetto di Massimo Pierantoni termina con un ottavo posto e 36 punti.

