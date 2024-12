Torna anche quest’anno Santa Fermina Sotto Rete, la manifestazione ludico sportiva organizzata da Civitavecchia Volley Academy.

L'11esima edizione del torneo di urban minivolley, inserito nel programma ufficiale per i festeggiamenti della Santa Patrona di Civitavecchia, andrà in scena sabato 27 aprile dalle 10 alle 12 presso il parcheggio del supermercato Coop di Boccelle.

Anche quest'anno la manifestazione si svolgerà in sinergia con LocoMotiva, per promuovere i corretti stili di vita tra i piccoli pallavolisti dell'associazione e i bambini della scuola dell'infanzia, che hanno partecipato all'appena concluso progetto di neuropsicomotricità promosso dalle due associazioni.

L'evento sarà realizzato con il contributo del Comune di Civitavecchia, col patrocinio del CT Viterbo e dell'Associazione Diocesana Patrona Santa Fermina Civitavecchia, e grazie al sostegno e alla collaborazione di Montalto Montaggi, l'associazione In the Claud e la UniCoop Tirreno Sezione Soci di Civitavecchia, che metterà a disposizione come di consueto una dietista, disponibile per un confronto con le famiglie degli atleti.

Santa Fermina Sotto Rete anche quest'anno si propone come momento di aggregazione, divertimento, prevenzione, sport e memoria nel ricordo di Claudia Sacco, atleta prematuramente scomparsa, alla quale è dedicato l'evento che è tra gli appuntamenti più importanti e sentiti della stagione da parte di tutto il club arancionero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA