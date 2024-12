Dopo il successo dello scorso anno, torna il torneo Città di Civitavecchia, anche quest’anno organizzato dalla Centumcellae presso la sua piscina di San Liborio. La manifestazione prenderà il via il prossimo 15 luglio, con le partite che prenderanno il via dalle 19.30.

Le iscrizioni sono aperte e lo saranno fino al 12 luglio. Potranno partecipare atleti nati dal 2009 in su. I sorteggi per la definizione del calendario sono in programma per il 14 luglio. Per partecipare si può telefonare al 3272245156 oppure al 3462609936. Il costo per l’iscrizione è di 10 euro.

