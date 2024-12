Trasferta ostica per il Tolfa: il team allenato da mister Roberto Macaluso affronterà i padroni di casa del Civitacastellana, la formazione viterbese che ha battuto e, quindi, eliminato dalla Coppa Lazio i tolfetani. I biancorossi che scenderanno in campo oggi non sono gli stessi della partita di Coppa: il gruppo collinare appare cresciuto e la vittoria di domenica allo Scoponincontro la capolista havalzato il morale in casa Tolfa e ha reso più consapevoli i giocatori di avete tutte le carte in regola per far bene. Alle ore 11 sul campo Casciani e Baccanari (via Enrico Minio snc, Civitacastellana) a Civitacastellana si giocherà quindi la sfida fra I padroni di casa e gli ospiti del Tolfa. «Alla 4’ uscita davanti ai tifosi e dopo 3 pareggi in cui avevamo buttato al vento punti importanti, il Tolfa domenica scorsa ha vinto e convinto contro la prima della classe Ostia Antica - commentano dall'Asd Tolfa Calcio - è stata una partita che seppur terminata con il minimo vantaggio (1-0), poteva assumere larghi margini ma non abbiamo sfruttato a dovere le tante occasioni create per chiudere in sicurezza il match prima del 93’. Il nostro team é entrato in campo con un piglio diverso rispetto alle precedenti uscite. Oggi la squadra vuaggerá verso Civitacastellana per giocare contro una squadra che ci ha eliminato in Coppa Italia, ma che stavolta troverà un Tolfa con altre motivazioni, e, a meno di inconvenienti dell’ultim’ora, con la rosa al completo. Adesso bisogna dare continuità ai risultati». Sulla stessa linea il presidente Alessio Vannicola e il direttore sportivo Marcello Smacchia: «Domenica l'importante era ottenere i 3 punti e la nostra squadra, a differenza delle altre gare, ha iniziato con l'approccio giusto e di conseguenza è arrivato ciò che meritavamo. Auspichiamo che i ragazzi di mister Macaluso continuino così. Oggi contro il Civitacastellana sarà una partita diversa da quella di Coppa in quanto l'organico sarà quasi al completo. Ovviamente massimo rispetto per gli avversari. Sarà un campionato duro, ma bello».

Mister Roberto Macaluso ha invece sottolineato: «Affrontiamo una squadra in difficoltà che è tornata a giocare sul vecchio campo in terra dove la scorsa stagione hanno vinto il campionato. Sarà una partita contro una squadra affamata di punti come lo siamo anche noi d'altronde. Cercheremo di dare continuità alla bella prestazione e vittoria contro l'ex capolista Ostiantica. Abbiamo bisogno di punti per tirarci fuori da questa situazione. I ragazzi in settimana li ho visti bene e speriamo di aver superato la fase più difficile del campionato».

A dirigere la gara sarà Giulia Battista (Roma 1), coadiuvata da Emiliano Caretti e Vito Conversa, entrambi di Roma 1.

