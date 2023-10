Tolfa-Tarquinia 2-1. Questo il risultato del combattuto e ben giocato big match svoltosi domenica pomeriggio allo Scoponi di Tolfa valido per la sesta giornata del campionato Promozione (girone A) è che è stato contrassegnato da un vento fortissimo che ha condizionato la partita. Prima dell'inizio della gara è stato premiato l'ex Fabio Marconi che per tanti anni ha militato nel Tolfa ed è stato una vera bandiera amato dai dirigenti, dai tifosi e da tutti i mister e i giocatori. Marconi ha ricevuto la targa fra i tanti applausi del pubblico. Tantissimi i tifosi di entrambe squadre sugli spalti.

A darsi battaglia due squadre "cugine" davvero gagliarde che hanno messo in atto un bellissimo calcio e hanno dato vita a un derby molto bello e al cardiopalma con il risultato incerto fino alla fine. Nel primo tempo i padroni di casa, allenati da mister Roberto Macaluso, si sono portati in vantaggio con un gol segnato dal centravanti Moretti che ha anticipato tutti su calcio d'angolo di Bevilacqua.

Nello spogliatoio il tecnico del Tarquinia, Fabrizio Ercolani, ha strigliato i suoi ragazzi e li ha spronati a cercare la vittoria. Nella ripresa, infatti, si è visto un Tarquinia più tosto e più aggressivo e questo ha portato la squadra etrusca a pervenire al pareggio al 15' con Raffaeli. Al 91' il Tolfa, in una delle varie occasioni create è riuscito a portarsi sul 2-1 grazie alla rete di Federico Superchi che ha raccolto e insaccato di testa il bellissimo e perfetto assist di Moretti.

Il Tolfa si pone così in una posizione di classifica invitante, in una giornata che inizia a dare indicazioni sulle effettive forze in campo nel girone. Soddisfatto per la vittoria mister Roberto Macaluso, il quale è già con la testa alla sfida di mercoledì.

«Credo che la vittoria alla fine del match, viste le occasioni che abbiamo create nel primo tempo e soprattutto nella ripresa, ce la siamo meritata - spiega il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso - nel primo tempo abbiamo giocato bene e abbiamo creato, anche se abbiamo fatto solo un gol. Nella ripresa il Tarquinia ha fatto una partita diversa, più aggressiva, noi invece siamo un po' calati a livello atletico, ma penso sia un po' normale visto che giochiamo ogni 3 giorni e quindi ci può stare. I tarquiniesi sono stati bravi e meritatamente hanno raggiunto il pareggio. Nel finale su assist di Moretti Federico Superchi di testa ha fatto un bel gol portandoci sul 2-1. Ci prendiamo con gioia questi 3 punti e già stiamo pensando a mercoledì che dovremo scendere di nuovo in campo».

Per il Tolfa mercoledì turno infrasettimanale di campionato con trasferta nella capitale contro il DuePiGreco, squadra rappresentante il quartiere Magliana. Il Tarquinia mercoledi, invece, sarà impegnato contro il Parioli.

Rammaricato la sconfitta a tempo scaduto mister Fabrizio Ercolani: «È stata una partita dai due volti: abbiamo approcciato il primo tempo timoroso, nel secondo tempo, invece, abbiamo dato prova di grande personalità. Posso solamente dire bravi a tutti i miei ragazzi che hanno lottato sino all’ultimo secondo per poi vedere vanificato il tutto da un gol ampiamente evitabile al 92’. Peccato, perché nel secondo tempo abbiamo girato l’inerzia della partita e abbiamo messo in grande apprensione la difesa del Tolfa. Sono tre partite che fatichiamo a concretizzare le occasioni che abbiamo ma l’atteggiamento e l’impegno è quello di una squadra che ha ben chiaro l’obiettivo. Un pareggio era il risultato giusto, il gol preso a fine gara va dimenticato in fretta, l’atteggiamento, la voglia la dedizione e l’umiltà ce la dobbiamo portare anche in casa quando affronteremo il Parioli in una sfida salvezza da vincere assolutamente».

