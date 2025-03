QUI TOLFA. Un Tolfa determinato e compatto è quello che ha espugnato il campo del Città di Cerveteri e con i tre punti conquistati ha messo la freccia scalando la classifica ed è salito fino al terzo posto, visti anche i risultati negativi delle squadre che li precedevano. I collinari, allenati da mister Macaluso hanno vinto per 2-1 con i gol di Fagioli e Pasquini.

MACALUSO: «NON È STATA UNA DELLE NOSTRE PRESTAZIONI MIGLIORI». «È stata una partita difficile e il Cerveteri si è mostrata una squadra ostica e agguerrita. Noi non abbiamo fatto una delle nostre più belle prestazioni, ma siamo rimasti compatti e determinati. Abbiamo trovato il vantaggio dopo quindici minuti con Fagioli su un bel cross di Marziantonio e tutto sommato siamo riusciti a gestire la partita abbastanza bene fino alla fine del primo tempo. Nei secondi 45 minuti il Cerveteri naturalmente ha cercato di trovare il pareggio, ma siamo riusciti a fare il secondo gol su una respinta, dopo un bel tiro di Martinelli verso Pasquini e forse lì abbiamo pensato che la partita fosse finita. Il Cerveteri invece ha continuato a lottare e ha creato qualche buona occasione. I padroni di casa sono poi riusciti ad accorciare le distanze. Tutto sommato non abbiamo rischiato più di tanto nel finale. Va bene così: ci servivano i tre punti e li abbiamo ottenuti. Rimaniamo nelle zone alte della classifica e ciò ci rende orgogliosi, ma approfitteremo di questa settimana in cui osserveremo il turno di riposo per recuperare qualche infortunato di troppo e per far riposare i ragazzi che comunque stanno spingendo da parecchio. Colgo l'occasione per fare loro i complimenti, perché anche oggi hanno mostrato un grande carattere e grande compattezza».

QUI CITTÀ DI CERVETERI. Un altro passo falso del Città di Cerveteri, che si arrende al Tolfa, autore di una vittoria al Galli. I collinari vincono per 2- 1, dando vita a una prestazione corale, senza emozioni da annotare. In effetti, dopo i novanta minuti, più giusto sarebbe stato il pareggio. Ad aprile le marcature è l'ex di turno Edoardo Fagioli, che sfrutta un errore difensivo, mettendo alle spalle di Alessandrini. I verdeazzurri si svegliano, cambiano ritmo, ma senza trovare il bandolo della matassa. Più vibrante il secondo tempo, anche se mister Gabrielli deve sostituire Patrascu per un problema muscolare. Ad inizio ripresa Tombesi di testa colpisce la traversa. Al 33’ arriva il gol del raddoppio dei collinari, con Pasquini che lascia partire un tiro preciso che spiazza Alessandrini. Il Tolfa ha il risultato in tasca, cala di intensità, tanto da approfittarne il Cerveteri, che è pericoloso con Giacomo Gabrielli, che compie un’azione solitaria smarcandosi da tre difensori e tirando a tu per tu sul portiere biancorosso. Non tarda la rete dei verdeazzurri, con Gabrielli che questa volta non sbaglia, calciando da fuori area di rigore. Il goal dei cervi riapre le speranze di recuperare lo svantaggio, ma vani sono i tentativi degli etruschi. Al Città di Cerveteri rimane il rammarico di non aver preso almeno un punto, visto che la contesa è stata equilibrata, priva di emozioni e con pochi sussulti. Il ko, infatti, lascia aperti molti interrogativi. In classifica i verdeazzurri piombano al quart ultimo posto alle prese con una condizione di classifica che grida allarme. Di questo passo la salvezza diretta diventa un miraggio.

