Trasferta in terra viterbese per il Tolfa: i collinari sono attesi nell'impianto Manlio Morera, quartier generale dell'Atletico Capranica. Dopo la sfida infrasettimanale, disputata mercoledì contro il Civitacastellana, il Tolfa torna in campo per sfidare i padroni di casa. A dirigere la gara sarà l'arbitro Ferrara, coadiuvato dagli assistenti Marciagli ed Elia; il fischio d'inizio sará alle ore 11. «Oggi andiamo a Capranica - spiega il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso - i nostri avversari sonp una squadra neo promossa e ben organizzata che ha cominciato il campionato con il piede giusto. Il Capranica è una squadra giovane che, soprattutto in casa, cerca di ottenere il massimo risultato. C'è un bel clima, quindi mi aspetto una bella partita gagliarda. Noi veniamo da un buon pareggio in Coppa nella sfida contro il Civitacastellana. Venerdì abbiamo fatto un buon allenamento e abbiamo preparato questa partita che sarà difficile, ma noi la affronteremo con il bel gioco che ci rappresenta e come è sempre stato fino ad ora. Cercheremo di portare il via al massimo risultato. Abbiamo ancora qualche assenza, però chi giocherà si farà sicuramente trovare pronto». Per questa sfida mister Macaluso non potrà contare su Giovani (i fortunato) e Mundo (squalificato) e ha convocato 20 giocatori: Borriello, De Clementi, Santi, Ficorella Galletti, Marziantonio, Salvato, Roccisano, Quinti, Pasquini, Bevilacqua, Nuti, Pangi, Vittorini, Fagioli, Martinelli, Fedeli, Pastorelli, Zucconi e Orchi.

