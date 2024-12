Impegno casalingo per il Tolfa. I ragazzi di mister Roberto Macaluso attendono allo Scoponi gli ospiti del Borgo Palidoro, una formazione costituita da ottimi elementi chebsta cercando di allontanarsi dalla zona play out. Il direttore di gara, Luca Sebastiano Anastasio (Roma1) coadiuvato da Marco Tundo (Roma2) e Matteo Sannino (Civitavecchia), darà il fischio di inizio gara alle ore 15: l'orario è stato variato, infatti, per volontà della Lega calcio. Il Tolfa, a tre partite dalla fine del campionato Promozione Lazio (girone A), si trova al secondo posto in classifica a 61 punti (insieme all'Urbetevere) e a -4 dalla capolista Sorianese. In questa stessa giornata, mentre il Tolfa è impegnato in casa contro il Borgo Palidoro, la Sorianese se la vedrà davanti al pubblico amico con l'ostica Città di Cerveteri del tecnico civitavecchiese Paolo Caputo; impegno interno difficile anche per l'Urbetevere che attende la corazzata rossoblu del Santa Marinella. Mister Macaluso per questa sfida odierna potrà contare su tutta la rosa al completo. I rolfetani, pur consapevoli dell'importanza e della difficoltà di questa sfida, si sono preparati per cercare di ottenere il massimo risultato in tutte e tre le sfide che mancano. Il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso spiega: «Il Borgo Palidoro è una squadra che conosciamo abbastanza bene, ci abbiamo giocato già anche in Coppa e questa è la quarta volta che la incontriamo. Sono una squadra composta da ottimi giocatori ed è strano vedere vederla nelle zone basse della classifica: stanno lottando per allontanarsi ulteriormente dalla zona complicata della classifica. I nostri avversari verranno su a Tolfa sicuramente per cercare di portare via almeno un punto. Noi cerchiamo di tenere viva la speranza di raggiungere la Sorianese. Giochiamo davanti al nostro pubblico e come sempre ci teniamo a fare bella figura. Durante la settimana abbiamo fatto il soliti lavoro con tutti i ragazzi, anche un qualche ragazzo della juniores: è normale siamo a fine stagione e inizia a uscire fuori un pochino di stanchezza fisica e mentale, ma tutto sommato abbiamo ancora tre partite e cercheremo di portarle a casa tutte e tre nel miglior modo possibile». Il ds Marcello Smacchia invece evidenzia: «Sarà una partita difficile: a loro servono punti salvezza e faranno di tutto per portare via punti. Per quanto riguarda noi, invece, finché la matematica non ci dirà il contrario continueremo a credere nel nostro sogno. La nostra è una squadra che non regalerà nulla a nessuno: insieme proveremo fino alla fine a raggiungere il miglior piazzamento possibile». Il presidente onorario Giusseppe Marrocchi conclude: «Giocheremo con tutta la rosa a disposizione, l'unica incertezza è Santi che sembra abbia avuto un problemino in allenamento e potrebbe non essere a disposizione. Oggi contro il Borgo Palidoro ci sarà da faticare, perché loro vogliono presto allontanarsi dalla zona playout, ma anche per noi la posta in gioco è alta: fino alla fine lotteremo per raggiungere un sogno e daremo il tutto per tutto. Oggi non solo dobbiamo vincere, ma anche sperare in un risultato non positivo della capolista Sorianese. Noi dobbiamo ancora osservare un turno di riposo: e la Sorianese oggi vince credo che il campionato sia finito. Comunque i nostri ragazzi sono pronti e ce la metteranno tutta. Oggi invitiamo tutti i sostenitori a venire a sostenere la squadra».

