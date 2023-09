TOLFA - Dopo poco più di un mese di preparazione atletica e dopo vari match test il Tolfa apre oggi la stagione del campionato Promozione con l’impegno interno contro la corazzata Urbetevere. Domani pomeriggio alle ore 15.30 ci sarà il fischio d'inizio e si prevede allo Scoponi il pubblico delle grandi occasioni. La squadra collinare si presenta all'appello con una rosa fra le più giovani del panorama calcistico regionale (21,5 l'età media): ben 13 ragazzi sui 23 in rosa nati dopo il primo gennaio 2003. Sarà un campionato durissimo, dove soltanto la vincitrice salirà di categoria, ma soprattutto 5 saranno le squadre che retrocederanno: le ultime 2 classificate direttamente, le altre 3 a seguito dei playout fra le squadre che finiranno fra il 10^ e il 15^ posto. Il Tolfa per questa stagione ha puntato sul nuovo direttore sportivo molto esperto, Marcello Smacchia, e su un pool di tecnici: Macaluso, Masini, Carucci e Gentile. «Sono molto contento del lavoro dei mister - spiega il ds Smacchia - in questi 40 giorni li ho visti lavorare sul campo in maniera maniacale. Ognuno ha lavorato su un settore e Macaluso ha coordinato il tutto. I test sono andati bene e ho visto un bel gruppo. Sono contento dei nostri ragazzi: ci presentiamo ai nastri di partenza con la squadra quasi totalmente nuova ma vedo che si sta creando il gruppo e che stanno lavorando bene. Ci aspetta un campionato davvero difficilissimo in cui ci sarà da lottare e soffrire. Ogni partita deve essere giocata al meglio e occorre evitare distrazioni ed errori per non perdere punti preziosi».

Oggi pomeriggio, quindi, da una parte ci saranno i tolfetani allenati da Roberto Macaluso coadiuvato da mister Masini, mister Carucci e mister Gentile, dall’altra ci saranno i capitolini dell'Urbetevere dove militano i fratelli Trincia ex Tolfa. La squadra romana è considerata dagli esperti tra le favorite per la vittoria finale e quindi per i collinari di patron Alessio Vannicola il lungo e tortuoso cammino comincia con un vero e proprio big match. Il Tolfa Calcio è alla 21^ partecipazione consecutiva nei maggiori campionati regionali (sono pochissime le società calcististiche del Lazio che possono fregiarsi di questo) e la dirigenza, dopo un estenuante lavoro sottotraccia, ha buoni motivi per pensare di avere allestito un’ ottima squadra, supportata da un settore tecnico altrettanto valido. A rafforzare speranze e consapevolezze pesa anche l'acquisto dell'ultima ora, il centravanti romano Moretti già in forza al team tolfetano fino allo scorso maggio, che ritorna in collina dopo una breve parentesi a Cerveteri. «Sembrano esserci tutti i presupposti per recitare ancora un ruolo da protagonisti - spiegano i vertici del Tolfa - invitiamo tifosi e simpatizzanti a sostenere i nostri ragazzi e i nostri colori». Mister Macaluso a proposito di questa sfida commenta: «Sarà una partita difficile contro una squadra con ambizioni importanti, noi ci teniamo a fare bella figura davanti ai nostri tifosi. Dopo 40 giorni di preparazione finalmente si gioca per i tre punti». Mister Macaluso schiererà in campo un indici iniziale che deciderà domani prima della sfida e adotterà il modulo 4-3-3.

©RIPRODUZIONE RISERVATA