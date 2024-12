Campionato di Società Allievi (2007-2008) portato a casa con onore, un 4° posto tra le ragazze e un 6° posto con i maschi. Si aggiunge un nuovo traguardo per la società Tirreno Atletica con sede al “Moretti della Marta”, ben tre convocazioni al Brixia Meeting di Bressanone: Asia Bernardini forte della vittoria sui 2000 metri siepi in 7'25”36 al PB, Myriam Tofi sui 1500 metri che vince anche lei la gara in 4'49”28 e Gabriele Cecchetti correrà i 100 metri e la frazione della 4x100 in cui nel fine settimana di supervisione dei tecnici di settore ha conseguito il Pb in 11”11 piazzandosi in seconda posizione sui 100 metri e conseguendo il PB anche nei 200m in 22”38. Il Brixia accoglie ormai da 40 anni le migliori promesse dell'atletica italiana e di alcune nazioni europee; 18 le rappresentative invitate e i tre biancoazzurri vestiranno la divisa del Lazio per la quale si impegneranno per conseguire ottimi risultati ma, su tutto, percorrere un'esperienza unica nel suo genere. Con loro saranno presenti gli atleti di Baden Württemberg, Bayern, Slovenije, Ticino, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino, Veneto, l'Alto Adige /Südtirol che si sfideranno in 18 discipline tra corsa salti lanci e ostacoli. Il mezzofondo ha consolidato un'ottima prevalenza regionale con la vittoria di Asia Bernardini oltre che nei 2000 metri siepi al Pb anche negli 800 metri in 2'16”33; Myriam Tofi vince i 1500 metri e si piazza in seconda posizione sui 3000 metri abbattendo il Pb di 9” in 10'13”65 chiudendo dietro la portacolori dell'Acsi.

«Grande prova agonistica dei nostri ragazzi che non finiscono mai di stupire - afferma la dirigenza della Tirreno Atletica - tanti primati personali, vittorie di prestigio e in classifica tra le società più forti del Lazio, non si poteva chiedere di più a questo intenso weekend agonistico. Le convocazioni di tre atleti per il “Brixia” conferma ancora una volta la bontà del lavoro svolto da atleti e tecnici e da tutta la struttura societaria».

Di importante valore tutti gli altri risultati del campionato di Società Undr 18.

CORSE. Aurora D'Onorio 100m in 13”16 e 200 metri in 27”32; Dario Brizi al PB nei 200m in 23”68; Tommaso Muneroni nei 400 metri al Pb in 55”76; Consuelo Giovagnoli al PB nei 400 metri in 1'06”77; Daniele Soresina al Pb in 2'11”77 negli 800 metri e nei 1500 metri in 4'41”04; Annalisa De Fazi 800 metri in 2'35”23 PB e 1500 metri in 5'37”70; Nicole Serra in 5'57”68 nel 1500 metri e 2'47”47 PB negli 800 metri, negli ostacoli Andrea Augelli al Pb nei 400Hs in 1'02”26.

LANCI. Valentina Mellini al disco 22,54 metri e al martello 11,43 metri; Gabriele Scognamiglio al peso Pb a 9,43 metri e al 13,62 metri martello; Federico Spagnoli 24,41 metri al disco e Virginia Vispi completa la squadra lanci con il PB al peso con la misura di 9,03.

ALTI. Emma Pucci Pb al salto triplo con la misura di 8,49 metri; Azzurra Candolfi al salto in alto 1,30 metri, Vincenzo Franzese 1,40 metri entrambi i ragazzi 2008 neofiti della specialità; Alessio Gabella al salto triplo 10,13 metri e al salto in lungo PB a 5,16 metri.

STAFFETTE. 4x100 già qualificata ai campionati italiani di categoria che si terranno a luglio a Molfetta, provano una nuova formazione con Gabella-Cecchetti-Franzese-Muneroni in 45”83; le ragazze in 55”30 con Giovagnoli-Paolucci-Candolfi-D'Onorio. Nella 4x400 le formazioni portano a casa buoni risultati con Augelli-Muneroni-Franzese-Brizi in 3'45”44 e Giovagnoli-De Fazi-Tofi-Bernardini in 4'23”70.

Gare extra per gli Assoluti dove ricordiamo il pb di Alessio Feuli nei 400 metri in 50”16 e 22”43 sui 200 metri; Federico Ubaldi, prestato alla velocità chiude i 100 metri in 12”34; Alessio Mangano sui 200 metri chiude in 23”98 e doppia la distanza in 52”11; Riccardo Vanzetti ottima gara sugli 800 metri 1'57”51; Sara Pontani nei 1500 metri 4'56”02; Giulia Barlaam 13”16 sui 100 metri; ancora velocità con Greta D'Onorio in 29”64 sui 200 metri; pb di Eleonora Restivo sui 200 metri in 29”26; Claudia Bonamano 1'09”19 e al doppio giro di pista 2'40”04; Daniele Cersosimo al peso assoluto di 7,260Kg scaglia a 9,83 metri; Irene Migliori al giavellotto lancia a 22,54 metri; Sandro Moriconi sceglie i 3000 metri e chiude in 10'17”58.

