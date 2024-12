Si è aperta la stagione dei cross con l’uscita a Tarquinia (Viterbo) presso il camping Tuscia Tirrenica organizzato dalla società di casa Atletica 90. Appuntamento per il 2° Trofeo Tuscia Tirrenica di cross provinciale e open con gare per tutti, dagli esordienti (300, 400 e 600 metri), ai ragazzi (1000 al femminile e 1500 al maschile) fino gli Assoluti sui 3000 metri. Una buona esperienza per tutti: i Master hanno testato un bell’allenamento di gruppo in vista dei prossimi campionati regionali Master di cross del 4 febbraio, distanza di 3km per il gruppo che vede Andrea Azzarelli primo fra i biancoazzurri e si fregia del bronzo assoluto, seguono in scia Sandro Moriconi, nuovo ingresso con i colori civitavecchiesi ma una presenza ormai fissa da tempo al “Moretti della Marta”, Giuliano Natali, Floriano Panunzi e gli altri veterani Gianluca Gori, Savino Lamastra, Valter Michesi e con Gianfranco Coppa, noto triatleta, entrato con il nuovo anno anche lui nel team dell’atletica cittadina. Tanti i giovanissimi e i bambini alla partenza nella pineta tarquiniese. A partire dai piccolissimi 2018 che hanno corso con impegno, concentrati e con tanti sorrisi al traguardo: Nicolas Valenti, Flavio Esposito, Matteo Arciprete, Sacha Valenti, Kristine Privato e Luna Sotgiu. Fra gli MF8 (2015-2016) Simone Leoncelli, Giuliano Oliviero, Nathan Tramontano, Pietro Rappa, Tommaso Giammaria, Gioele Pesce, Tristano Passiu, Di Fabio Bruno A, Elios Di Bucci, Tommaso Azzarelli, Patrizio Ferrari, Luca Carbone, Leonardo Esposito, Francesco Vetrella, Mia Pompei, Elisa Pietrantuono. Tra gli ESO mf10 (2013-2014) Chiara Riccone è la prima a tagliare il traguardo seguita dalle compagne di squadra Linda Carletti, Diana Merone e Gioia Di Gennaro. Nutrita squadra anche quella dei maschi Under 10 con Gioele Catanesi, Andrea Palminteri, Andrea Di Stefano, Gianluca Donadon, Flavio Celestini. Squadra 2012 passata al primo anno della categoria Ragazzi, nella categoria superiore dei giovanissimi già ottime promesse di una stagione agonistica che avrà certamente riscontri positivi a livello regionale.

Vittoria sia al maschile che al femminile con Andrea Tavella e Elena Riccobello, con Emma Pastorelli argento e Letizia Merone in quarta posizione. Tra i ragazzi la squadra si fortifica con gli ottimi piazzamenti di Leonardo Grossi, Francesco Tofi, Francesco Papacchini, Francesco Leoncelli, Leone Lasagna e Matteo Lavalle su distanze che iniziano ad essere notevoli con 1500m per i maschi e 1000m per le ragazze.

«Primo appuntamento agonistico del cross nel 2024 ma la musica non cambia - fa sapera la dirigenza della Tirreno Atletica - nutrita partecipazione in tutte le categorie e ottime conferme in previsione degli appuntamenti più importanti che attendono il nostro team, a partire dalla prossima settimana con la prima prova del campionato di società di cross nello splendido scenario dei pratoni del Vivaro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA