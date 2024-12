Doppia data per il “Trofeo Liberazione” giovanile, prima fase dei Cadetti inseriti nella giornata degli Assoluti con effetto agonisticamente stimolante per i giovanissimi Under 16 che viaggeranno al passaggio della categoria superiore fra pochi mesi. Nella giornata “numero due” i Cadetti trainano i giovanissimi delle categorie Esordienti e Ragazzi dai nati 2013 ai nati 2011. Fra i Cadetti Lorenzo Aradis bissa il podio, dopo il bronzo sui 1000 metri si fregia dell'argento sui 600 metri in 1’33”01 al Pb; in ottima compagnia degli altri componenti della squadra che oltre i risultati ragguardevoli dimostrano un incoraggiante senso di appartenenza alla maglia biancoazzurra. Sofia Della Giacoma prima uscita ai 300Hs con un ottimo 52”14 e sale sul podio a sei insieme a Fabio Di Francesco che sigla il Pb a 44”65; ai salti bronzo a Beatrice Pelliccione al triplo a 10,19 metri. Nella velocità 9^ posizione per Giordano Peluso 9”87 e Viola Riccetti in 10”74 a loro si aggiungono le positive prestazioni di Irene Riccobello e Francesca Susca rispettivamente in 11”14 e 11”52, di Chiara Fanelli sui 2000 metri in 7’51”53 al Pb e di Camilla Rosati ai 300hs in 1’01”05.

La squadra Ragazzi (2011-2012) si presenta agguerrita: Emma Pastorelli vince il “Trofeo Liberazione” nel getto del peso con la misura al Pb 9,39 metri; medaglie d'argento per Myriam La Rosa ai 200hs in 30”59 al Pb, Elena Riccobello al salto in alto al Pb in 1,43 metri e Andrea Tavella nei 1000 metri in 3'17”59 al Pb. Riccobello al podio a sei nei 200Hs in 31”84 al Pb e Myriam La Rosa nei 150m in 21”40 e risultati ottimi validi anche per il campionato di società portati da Sofia Biondi al peso con la misura di 7,05 metri e nei 1000 metri 3'26”72; Francesco Leoncelli al vortex scagliato a 33,36m e i 150 metri corsi in 23”34; Emma Pastorelli 200 con barriere al Pb in 34”46; Greta Simeoni ai 200Hs in 39”69, Linda Pontani all'alto a 1,25 metri e Andrea Tavella al vortex che atterra a 38,55 metri.

«Giornate intense, per emozioni e per risultati - fa sapere la dirigenza della Tirreno Atletica - tanti atleti in gara ed entusiasmo alle stelle. Questi sono i nostri giovani, un preludio per un futuro roseo».

