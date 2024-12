Festa allo Scoponi oggi pomeriggio per la terza vittoria consecutiva del Tolfa: battuta 2-1 la Longarina. I ragazzi di patron Alessio Vannicola, grazie al bottino pieno ottenuto con la vittoria casalinga, non solo hanno allungato la striscia positiva, ma hanno anche scalato la classifica e si sono portati al quarto posto agguantando Real Morandi e Pescatori Ostia a 15 punti e ora viaggiano a sette lunghezze dalla capolista DuepigrecoRoma. Nella decima giornata del campionato di Promozione il Tolfa di mister Roberto Macaluso ha sfidato gli ospiti della Longarina (terzultima forza del girone) e con una brillante prestazione (soprattutto nella prima frazione di gioco) i collinari hanno vinto e convinto, anche se ancora una volta sono state sprecate alcune occasioni. Fin dal fischio d'inizio i biancorossi hanno affrontato con grinta e determinazione la sfida e hanno subito preso in mano il pallino del gioco. Nel primo tempo i collinari sono andati al riposo sul momentaneo vantaggio di 2-0 grazie alle reti siglate da Vittorini e Fagioli. Nella ripresa il Tolfa ha creato molto e si è resa pericolosa, ma ha sprecato alcune occasioni per segnare il terzo gol: due addirittura i pali colpiti consecutivamente. A tempo quasi scaduto (90') la Longarina ha accorciato le distanze nell'unica azione da loro creata e con la complicità di un errore difensivo del Tolfa. Al termine della sfida la squadra biancorossa è uscita tra gli applausi del pubblico. Una vittoria ampiamente meritata quella del Tolfa che premia il lavoro dei tecnici e dei ragazzi e che mostra che la vera forza del Tolfa è il gruppo che, dopo qualche tempo di rodaggio, ora si è creato ed è coeso. Da rilevare l'ottimo lavoro del direttore sportivo Marcello Smacchia che, durante l'estate, ha lavorato in accordo con la società per rendere il Tolfa competitivo con un buon mercato estivo: fra poco riaprirà il mercato e chissa se Smacchia potrà calare l'asso nella manica per portare in maglia biancorossa qualche altro giocatore. Il Tolfa finora è stato come un motore diesel: dopo una prima fase ha preso velocità e stanno arrivando i risultati anche perché tutti i ragazzi hanno preso consapevolezza della propria forza.

«Abbiamo vinto e conquistato tre punti importanti - spiega il tecnico del Tolfa Roberto Macaluso - abbiamo giocato bene ma quanto creato non è stato finalizzato: le partite vanno chiuse il prima possibile. Il gol lo abbiamo subìto alla fine su una nostra distrazione. Gli ospiti hanno creato una sola azione e hanno segnato. Dovevamo segnare il terzo gol e chiudere la sfida invece di arrivare fino alla fine in bilico». Per questa sfida il tecnico biancorosso non ha potuto contare sullo squalificato Martinelli: «Uno come lui serve per un tipo di gioco e la sua assenza conta, ma devo dire che Vittorini ha svolto bene il suo ruolo, ha segnato e ha dato il massimo, quindi complimenti a lui e a tutta la squadra. Ora auspichiamo che il direttore sportivo e la società nella finestra del mercato che si apre possano rimpolpare la rosa».

Mister Roberto Macaluso ha schierato tra i pali De Clementi, sulla linea difensiva Ficorella, Santi, Salvato e Marziantonio, a centrocampo Bevilacqua con gli esterni Quinti e Nuti, nella linea d'attacco Fagioli, Vittorini e Pangi. A disposizione Gargiulo, Mundo, Roccisano, Cristiano, Orchi, Zambito e Giovani. A dirigere la gara è stata Giorgia Monti di Roma 1, coadiuvata da Marco Martino di Roma 1 e Valerio Verona di Civitavecchia. Ora il Tolfa non ha molto tempo per festeggiare: mister Macaluso in questa settimana, insieme agli altri tecnici, metterá sotto torchio la squadra visto che domenica i collinari sono attesi nella tana del Tarquinia: le due squadre viaggiano pressappoco con punteggi similitudini e sono entrambe formazioni che vogliono vincere. Da qualche anno questo derby ha assunto ormai un grande valore e la sfida è molto sentita. Sarà quindi una partita davvero difficile e dall'esito incerto. «Il Tarquinia è una buona squadra e, soprattutto in casa - conclude mister Macaluso - aumenta la forza e sarà difficile affrontarla. Noi ci alleneremo e andremo a Tarquinia determinati a far bene».

