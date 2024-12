Terza sconfitta di fila per il Borgo San Martino, battuto in casa del Monte Mario per 2 a 0.

Dopo una settimana burrascosa per vie delle squalifiche, non si placa il periodo nero della formazione di Gabrielli che deve privarsi di sei titolari tra espulsi e infortunati.

Con una squadra decimata, è stato complicato tentare di prendere punti sul campo di una formazione alla ricerca di punti per la salvezza. Rimane l'amarezza della sconfitta che non ha intaccato al terzo posto, in mano alla formazione cerite, incalzato da un Atletico Canale Monterano in forte crescita.

«Purtroppo ci è andata male ma venivamo da una serie di problemi legati ad assenze pesanti-ha commentato Gabrielli -. Ora, dobbiamo rimetterci in carreggiata, riprendere il discorso della vittoria e recuperare gli infortunati, che sono determinanti per l'economia della squadra. Che dire, abbiamo dalla nostra anche poca fortuna, spero di poter terminare il campionato al terzo posto».

