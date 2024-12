Al Bonelli va di scena una sfida salvezza di vitale importanza. Tarquinia contro Duepigreco può segnare un'intera stagione.

I padroni di casa obbligati a vincere per non allargare la forbice e per provare a conquistare i playout in casa. Ospiti obbligati a vincere per disputare il playout a casa.

«Sappiamo bene l'importanza della gara - commenta mister Ercolani - ma Sappiamo bene anche gestire la pressione. Il nostro pubblico deve essere il dodicesimo uomo in campo. Noi lotteremo fino all'ultimo secondo per ottenere la salvezza».

Assenti Gravina per squalifica e Cenani per infortunio. Arbitra Jacopo Martinoli di Ostia. Fischio di inizio ore15.

©RIPRODUZIONE RISERVATA