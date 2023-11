Trasferta romana per il Tarquinia Calcio, che alle 11.15 sul manto in sintetico di Via della Pisana è ospite dell’Urbetevere. Una trasferta ostica che conclude un trittico di partite importanti e che segue la netta affermazione sul Parioli.

«In questo momento i numeri parlano chiaro, i risultati che riusciamo ad ottenere in casa sono ben diversi dal rendimento esterno- afferma mister Ercolani- È nostro compito invertire al più presto questa tendenza. A livello di prestazione ci siamo sempre stati, c’è bisogno di maggiore concretezza e più pragmatismo».

Trasferta insidiosa sotto diversi punti di vista. «In primis il campo che è uno dei più ampi del girone - prosegue mister Ercolani - Poi affrontiamo una squadra ostica dal forte bagaglio offensivo. Noi stiamo trovando la nostra identità ed il giusto amalgama. Sono sicuro che sapremo dare filo da torcere ai nostri avversari».

Arbitra Francesco Di Pasqua di Tivoli coadiuvato dai tiburtini De Vecchis e Manni. Tra le file rossoblù convocati: Del Duchetto, Di Camillo, Gibaldo, Marconi, Marzi, Mazzoni, Suriano, Ionta, De Santis, De Angelis, Manzari, Marzoli, Iannilli, Esposito, Jacopucci, Marin, Raffaelli, Rosati, Ciurluini, Gallina, Elisei, Pugliese.

