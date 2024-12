Al Bonelli arriva l’Ostia Antica per uno scontro salvezza di vitale importanza. Ultima partita prima dell’apertura del mercato dove il Tarquinia è pronto a piazzare diversi colpi. Intanto però al Bonelli arriva l’Ostia Antica per una sfida davvero infuocata. «Domenica scorsa a Soriano c’è stata una grande reazione di squadra. - afferma mister Ercolani- Dall’atteggiamento del secondo tempo dobbiamo ripartire. Ora ci attendono cinque sfide in cui dobbiamo fare più punti possibili. Il nostro campionato riparte da questa sfida casalinga. Ci siamo allenati bene, sappiamo dell’importanza della gara e c’è grande voglia di uscire da squadra da questo momento complicato». Indisponibili Bordi, Esposito e Marin torna dalla squalifica Suriano. Fischio d’inizio alle ora 14.30. Arbitra Maksym Symonets di Tivoli. Per il Tarquinia i convocati sono: Del Duchetto, Di Camillo, Gibaldo, Marconi, Marzi, Mazzoni, Galimberti, De Santis, De Angelis, Manzari, Marzoli, Iannilli, Suriano, Jacopucci, Rosati, Raffaelli, Ciurluini, Gallina, Elisei, Pugliese.

