Trasferta veramente positiva per i ragazzi e le ragazze dell’Atletica Santa Marinella. Nei 300 metri piani categoria Cadette Viola Borragine debutta con un crono nettamente sopra le aspettative, Rachele Fiorina, anche lei al debutto sulla distanza, stampa un ottimo 46”34 , nella categoria Junior femminile prestazione eccellente di Sofia Lungarelli con 43”40 vince la categoria e si piazza al secondo posto assoluto, al maschile stessa distanza per Igor Pasquini, al rientro dopo un anno di stop, corre una buona gara di buona prospettiva negli 800. Nei 1000 metri femminili Brizi e Padroni al personale, 3secondi per la prima e ben 6 per la seconda. Al maschile Fabio Di Vaia ed Edoardo Dominici corrono una buona gara vicino al suo personale di sempre il primo(45 metri) e al personale di qualche decimo il secondo. Ancora soddisfazioni, dunque, per il tecnico e la dirigenza dell’Atletica Santa Marinella che è consapevole che il cammino è lungo ed è iniziato a suon di record personali che fanno ben sperare per il futuro.

