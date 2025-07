Montefiascone torna ad ospitare un’altra tappa del 19° Trofeo Baby Cross Country. Una giornata dedicata ai giovanissimi che avrà domenica un valore speciale, perché sarà una sorta di antipasto estivo della prossima Marathon Est! Est!! Est!!! del prossimo ottobre. Infatti la gara si chiama “Mini Est! Est!! Est!!! Città di Montefiascone” e porterà i bambini nel vecchio campo scuola agli impianti sportivi, con ritrovo alle ore 8 e partenza delle gare alle 10. A fine giornata un ricco buffet offerto dagli organizzatori. Ma la Scuola Mtb Montefiascone non si ferma a questo, perché domani ci sarà un “antipasto dell’antipasto” con l’appuntamento di “Gustando in Bici”, una pedalata notturna attraverso il paese, godendone le sue particolari atmosfere sul fa della sera. Partenza alle ore 21 con ritrovo mezz’ora prima in Piazzale Roma, per tutti i partecipanti - che potranno pedalare senza alcun costo d’iscrizione - è obbligatorio l’utilizzo di caschetto protettivo e luci. A fine pedalata, lunga una decina di km, ci sarà un brindisi beneaugurante. L’arrivo della pedalata è posto in Piazzale Urbano V. Un weekend tutto da vivere, allestito dalla Scuola Mtb Montefiascone con il patrocinio del Comune, della Regione Lazio e di Tuscia-Antica Terra Pontificia. D’altro canto questo era il periodo deputato qualche anno fa all’allestimento della Granfondo, per la cittadina viterbese sposare luglio alla mountain bike è una tradizione che si rinnova.

