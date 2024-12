Fantastica serata al Premio Cultura e Sport che si è tenuto al Parco Martiri delle Foibe, che si accinge a diventare un cardio parco. Nell’occasione c’è stata la consueta cena sociale dell’Asd Santa Marinella 1947 che è coincisa con la seconda edizione del Premio Cultura e Sport Città di Santa Marinella, in ricordo di Luca Bacheca. Alla presenza del presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella e della delegata allo Sport Marina Ferullo, in una sala sold out, si sono svolte le attese premiazioni, che sono andate a chi durante l'anno sportivo 2023-2024 si è distinto nello sport e nella cultura. Ospiti della serata il giovane cantante Edoardo Guarini, che ha intrattenuto i presenti con il suo vasto repertorio musicale e lo scrittore Massimiliano Passerani, che ha letto un suo componimento dedicato ai santamarinellesi, strappando anche lui tanti applausi di gradimento dai presenti in sala. A fare gli onori di casa il presidente del Santa Marinella Calcio Orazio Sanfilippo e il direttore generale Bruno Luci. La serata è stata aperta dallo speaker ufficiale della società tirrenica Giampiero Baldi e poi magistralmente condotta dalla bravissima Alessandra De Antoniis.

QUESTI I PREMIATI. Premio Sportivo “Luca Bacheca” alla squadra Under 17 dell'Academy Santa Marinella per aver vinto il campionato provinciale 2023/2024, il premio Cultura “Alessio Barletta" a Sonia Signoracci, presidente dell'associazione culturale Santa Marinella Viva, il premio Sportivo "Città di Santa Marinella" all’Asd Real Santa Marinella LB69 della presidentessa Fortuna Di Donna per l'ottimo campionato svolto, il premio Sportivo per i dirigenti rossoblu è andato a Mario Giorgini, il premio Sportivo “Di Stefano Giancarlo” riservato agli ex calciatori rossoblu è stato assegnato ad Andrea Viola, il premio Sportivo "Enzo Mei", dedicato ai calciatori locali degli anni 60/70 a Diego Guredda, il premio Sportivo per il giovane messosi in evidenza nella scorsa stagione a Lorenzo Monteneri.

Sul giovane Andrea Viola, l’organizzazione ha voluto fare una cronistoria del suo viaggio come calciatore. «Ha iniziato da piccolo a frequentare lo stadio comunale di Santa Marinella - si legge nella nota - i suoi maestri di calcio sono stati Diego Guredda, Roberto Bronzolino e Luciano Dominici. Facendo la trafila nelle varie categorie giovanili è arrivato giovanissimo in prima squadra con l’allora tecnico Lelio Petronilli. È poi partito per il calcio professionistico nella stagione 1989/1990 approdando nella squadra primavera della Lodigiani. Bruciando le tappe e nella stagione successiva viene aggregato alla prima squadra partecipante al campionato di Serie C2. Campionato che vince nel 1991/1992 che lo porta a giocare in Serie C1 sempre con la Lodigiani fino al 1996 quando, per un brutto infortunio, dovette interrompere la sua carriera. Ma la costanza e la perseveranza lo fecero diventare allenatore della squadra Berretti e vice allenatore della prima squadra sempre della Lodigiani, fino al 2005. È stato anche dirigente della nazionale femminile di calcio Under 20 e direttore generale sempre in Lega Pro della Racing Roma. Un legame il suo con il dirigente Giancarlo Di Stefano che a distanza di anni non si è mai sciolto».

I fratelli Mei con Andrea Viola e Diego Guredda

Bruno Luci e Andrea Viola

