Musica, spettacoli, esibizioni: grande successo per lo Giornata dello Sport. L’evento, organizzato dal Comune di Soriano, è stato realizzato in collaborazione con la Proloco di Soriano nel Cimino e il patrocinio del Coni. Tante le attività che hanno animato piazza Vittorio Emanuele II. Dalla ginnastica artistica alla danza, dal basket alla pallavolo, passando per il calcio, la Mtb e il tiro con l’arco tantissimi gli sportivi che si sono esibiti in occasione della manifestazione. «Un villaggio sportivo nel cuore del centro storico, una giornata che ha coinvolto grandi e bambini - commenta l’amministrazione comunale - un appuntamento a cui i sorianesi sono molto legati e che attira, ogni anno, numerosi visitatori. Un ringraziamento particolare a tutte le associazioni che hanno partecipato all’evento e a tutti coloro che hanno lavorato per l’ottima riuscita della manifestazione.

