Castiglione della Pescaia (SeniorOUW4U femminile), Orbetello (Senior maschile), San Giorgio Genova (Junior maschile), San Giorgio Genova (Junior femminile): questi i team che hanno conquistato nelle rispettive categorie il Trofeo della 16^ edizione del Palio Marinaro dei Tre Porti open alle marinerie e agli studenti degli istituti Nautici del Lazio, della Liguria, della Toscana e della Campania. Il Palio Marinaro dei Rioni Storici e quello dei Tre Porti open sono dedicati alla Patrona di Santa Fermina. Domenica mattina il porto storico di Civitavecchia ha fatto da cornice alla 16^ edizione della manifestazione sportiva, culturale e sociale promossa dall'associazione Mare Nostrum 2000. Per questa edizione sono stati ospiti per la categoria Junior gli studenti di vari istituti Nautici d'Italia. A rappresentare la nostra città sono stati gli studenti dell'IIS Calamatta guidati dal professor Casalini e dalla professoressa Rizzo: presenti alla manifestazione per sostenere i propri ragazzi la dirigente Scolastica Corvaia e la vicepreside.

Gli studenti dei vari istituti sono venuti nella nostra città il giorno prima e hanno visitato e molto apprezzato Civitavecchia (hanno pernottato in strutture ricettive della nostra città e mangiato in pizzerie e ristoranti locali) e sono stati felici di aver partecipato a questa competizione. Gli studenti civitavecchiesi e quelli degli altri istituti Nautici ospiti della manifestazione hanno ottimamente rappresentato la bella gioventù di Civitavecchia dimostrando grandi sportive, ma anche umane e tanta serietà e disciplina. Eccezionali i professori che hanno accompagnato i vari equipaggi. In una giornata caratterizzata dal forte vento di Tramontana e con condizioni del mare non troppo ottimali Junior e Senior hanno dato vita a combattutissime regate e si è assistito a emozionanti testa a testa che hanno regalato spettacolo. Come sempre eccezionale il presidente della Mare Nostrum Sandro Calderai e davvero insostituibili Antonino Ponzio, Claudio Guida, Pierluigi Valente, Mario Piscini e Vincenzo Ricotta (vicepresidente) che per tutto l'anno lavorano per il Palio; con loro anche Davide Orlandi e Gennaro Loiacono. A preparare il campo di regata sono stati i tecnici della Lni Civitavecchia, mentre i giudici di gara sono stati Giovanni Spinelli (Lni Civitavecchia), Vincenzo Ricotta e Mario Piscini. Impeccabile in segreteria Pierluigi; ottimo il lavoro di Antonino e Claudio sul molo a servizio di tutti gli equipaggi che hanno apprezzato il loro operato. Un po' di rammarico è stato espresso da presidente Calderai e dagli altri soci per la rinuncia all'ultimo minuto dell'istituto Marcantonio Colonna di Roma che ha creato alcuni disguidi. Presenti a questa giornata il Comandante in seconda della Capitaneria di Porto Di Martino, l'assessore Francesco Serpa, il consigliere comunale e delegato allo Sport Marco Iacomelli, la Donna del Palio 2024 Maria Cristina Ciaffi e il presidente del Comitato Diocesano Patrona Santa Fermina Stefano Fantozzi. Un forte vento di tramontana e tanta corrente nel hanno reso più stancanti e difficili le varie regate.

I RISULTATI. Nella categoria Junior femminile vittoria dell'ITTL San Giorgio di Genova (Isabella De Lucia, Matilda Zunino, Sara Ivaldi, Valentina Fabbri e il capitano timoniere Marco Casaccia); secondo posto per l'equipaggio dell'IIS Pancaldo di Savona (Crustina Bogliolo, Alice Soro, Gaia Turboni, Martina Formento e capitani timoniere Yossef Machouty); terzo posto per l'IIS Calamatta di Civitavecchia (Ginevra Ciancaleoni, Giulia Fattori, Sophia De Filippo, Sofia Zena e capitano timoniere Emanuele Evangelisti).

Nella categoria Junior maschile a imporsi su tutti i ragazzi dell'ITTL San Giorgio di Genova (Francesco Graffioni, Christian Sella, Giorgio Cogliolo, Mattia Martucci e capitano timoniere Marco Casaccia); secondo posto per IIS Cappellini di La Spezia (Claudio Casani, Gabriele Grossi, Biagio Mori, Andrea Cristian Pistone, Andrea Lucchinelli); terzo posto per L'ITTL San Giorgio di Genova (Luca Costantini, Dario Bigatto, Alessandro Tintis, Mario Graffione e capitano timoniere Marco Casaccia). Quarto posto per l'IIS Calamatta 2 di Civitavecchia (Matteo Franzese, Christian Riglietti, Francesco Fiorilli, Diego Pierangelo e capitano timoniere Emanuele Evangelisti), quinto posto per Civitavecchia 1 dell'IIS Calamatta (Manuel Saggiomo, Samuele Del Rio, Alessandro Pazzaglia, Giordano Floris e capitano timoniere Matteo Cianfoni); sesto posto per l'IIS Nautico Caboto di Gaeta 1 (Caporali Tommaso, Nathan Triestino, Gennaro Ceraldi, Francesco De Bonis e capitano timoniere Giovanni Caterino). Settimo posto per l'IIS Vendramin Corner di Venezia (Joele Albertosi, Elia D'Amico, Tommaso Tiozzo, Sabrina Rachello Imperi con capitano timoniere Alessandro Zappa). Ottavo posto per l'IIS Caboto 2 di Gaeta (Marco Ingordini, Alessandro Carlo Lovisetto, Luigi Pignatiello e capitano timoniere Francesco Succodato.

Nella categoria Senior femminile si sono prepotentemente imposte su tutti le ragazze di Castiglione della Pescaia (Maria Assunta Bovenzi, Elisa Loffredo, Sara Salvadori, Costanza Todini con capitano timoniere Alice Viti); secondo posto per Civitavecchia 1 (Maria Letizia Bello, Michela D'Amico, Silvia Felicioni, Roberta Petito e capitano timoniere Marcello Jacopucci); terzo posto Civitavecchia 2 (Barbara D'Ippoliti, Regina Benedetti, Cristiana Guardini, Fabiana Pietrarelli, riserva Marika Mancino e capitano timoniere Davide Orlandi. Quarto posto per Amalfi (Silvia Ingenito, Isabella Carrano, Lisa Franzese, Giulia Landolfi e capitano timoniere Andrea Alfano).

Nella categoria Senior maschile hanno praticamente stracciato tutti i record e senza fatica si sono imposti su tutti i canottieri dell'equipaggio di Orbetello (Marco Casetta, Pietro Di Maria, Gianluca Santi, Andrea Santi con capitano timoniere Alessio Benocci); a seguire Castiglione della Pescaia (Tommaso Verì, Andrea Giardini, Filippo Gargano, Francesco Chielini con capitano timoniere Alessandro Speciale Damiani); a seguire Amalfi (Vincenzo Bellogrado, Giovanni Ruocco, Gabriele Amato, Angelo Carrabo e capitano timoniere Elia Amato); Civitavecchia (Antonio Ciancaleoni, Emanuele Zena, Sandro Pazzaglia, Abraoo Silva Moraes con capitano timoniere Davide Orlandi) e Malta (Antony Viacava, Gerard Mikaikef Gerard, Bryan Falcon, Ivan Cassar, Angelique Theima (Riserva) con capitano timoniere Cristian Frendo).

È stato squalificato l'equipaggio di Talamone che ha virato al contrario la boa.

Per tutti la Mare Nostrum ha offerto la colazione, il pranzo e la “Welcome Bag” per promuovere la città e il Palio Marinaro, in particolare la pizza di Pasqua e una mignon di Sambuca Molinari. Ad accompagnare i team dell'IIS San Giorgio di Genova è stata la professoressa Beatrice Lazzeri insieme al professor Enzo Mancuso; i ragazzi dell'istituto Vendramin Corner di Venezia sono stati, invece, accompagnati dalla professoressa Alessandra Pagan insieme all'educatore Gianni Brescia; per l'IIS Giovanni Caboto di Gaeta gli accompagnatori sono stati la professoressa Annamaria Magliozzi e l'assistente tecnico Giovanni Caterino. Ad accompagnare la squadra dell'istituto Pancaldo di Savona le professoresse Caterina Frauto ed Elisabetta Onnis. Per l'istituto Capellini-Sauro di La Spezia gli accompagnatori sono stati Bruno Maria Isoppo, Sergio Mori e Agostino Bensa. Soddisfatto Sandro Calderai per l'esito della prestigiosa manifestazione del Palio dei Tre Porti (open a tante marinerie e istituti Nautici d'Italia) che ha varcato i confini di Civitavecchia e si sta allargando a dismismisura, tanto che da due anni ospiti graditissimi sono i vogatori e il timoniere di Malta. «Dietro a una due giorni così densa di appuntamenti e iniziative c'è un lavoro immenso che dura 363 giorni. Io e tutta la Mare Nostrum c'è la mettiamo tutta per far sì che tutto vada bene. Abbiamo ricevuto complimenti da tutti i partecipanti che vengono da fuori, peccato che i civitavecchiesi non sono legati a questa manifestazione tradizionale e tanti la disertano. Facciamo di tutto per acere un'ampia gamba di iniziative di tutti i tipi. Il mio auspicio è che i civitavecchiesi possano riappropriarsi di questa tradizione, che ci sia sempre più gente a vedere il nostro Palio e più persone (maschi e femmine) e più scuole possano aderire per dar vita ad un Palio Marinaro sempre più avvincente».

«È stata un'edizione speciale: gli studenti dei vari istituti Nautici venuti per gareggiare sono stati meravigliosi: intelligenti, educati, seri, competitivi, sportivi. È stato bello conoscerli e aver avuto modo di mostrargli la nostra città - sottolineano Cristiana e Romina che hanno accolto con Fabiana i vari gruppi - ed è stato bello sentire e vedere questi ragazzi entusiasti di Civitavecchia. Questi ragazzi del Calamatta di Civitavecchia, di Genova, di Savona, di La Spezia, di Venezia, di Gaeta sono stati encomiabile e hanno lasciato un segno davvero positivo. Grazie a tutti i ragazzi e grazie di cuore agli eccezionali accompagnatori con cui sono stati stretti rapporti di amicizia e di stima. Arrivederci al prossimo anno». Fabiana Pietrarelli spiega invece: « Nonostante i molti impegni lavorativi i papà degli alunni dell'IIS Calamatta, ormai da ben tre anni, si dedicano a questa disciplina del canottaggio per partecipare al Palio Marinaro (anche noi mamme ovviamente). Non ci sono ostacoli per stare vicino ai nostri ragazzi: volere è potere anche con tutte le difficoltà che possiamo avere. L'equipaggio degli “Spormonati” (papà degli atleti che hanno gareggiato nella categoria Junior) ha vinto il Palio Marinaro fra i Rioni Storici di Civitavecchia in onore di Santa Fermina: con impegno e costanza hanno dimostrato ai propri figli che si possono raggiungere obbiettivi a cui mai avrebbero ambito. Noi (le mamme), equipaggio delle “Lumachelle”: per quest'anno ci accontentiamo del terzo posto, ma ci rifaremo».

Eccezionale, infatti, il gruppo dei genitori dei ragazzi del Calamatta: a loro il merito di aver portato nuova linfa, entusiasmo e impegno. Grande lavoro delle Forze dell'Ordine: Polizia, Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Carabinieri, Protezione Civile, Sommozzatori. Attivissimi anche i volontari della Croce Rossa e dell'Adiciv. Tantissime persone hanno approfittato del truck della Asl dove sono stati offerti molti servizi. Ottimo il servizio dei fotografi (Canu, Diottasi, Ballerano) e dei cameraman; bellissima la mostra Antologica esposta nei locali della Direzione Marittima. Al termine delle regate di qualificazione e delle finali delle varie categorie, il presidente Calderai e gli altri organizzatori del Palio Marinaro hanno offerto il pranzo a tutti i partecipanti: eccezionale la lasagna che è andata a ruba e l'artista con funghi porcini e piselli cucinato dalla bravissima lady chef Patrizia Manunza.

