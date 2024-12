Un altro prestigioso successo professionale per Umberto Fanciullo, primo allenatore della Stella Azzurra Viterbo e responsabile dal 2018 del suo settore giovanile. Nel corso annuale tenutosi a Bormio (Sondrio) dal 30 giugno al 13 luglio, il coach biancostellato superando tutte le prove previste, ha acquisito la maggiore qualifica sportiva assegnata per titoli dal Comitato Nazionale Allenatori che abilita alla guida di squadre di Serie A. Il coronamento di una carriera sportiva di grande professionalità, qualità, capacità gestionali con notevoli doti volte alla crescita dei giovani, quale Formatore Regionale. Entrato nel 1983 nel mondo del basket da giocatore, sempre nel ruolo di playmaker, è partito da Guidonia, dove è divenuto allenatore nel 1996 per poi arrivare a Viterbo nella stagione 2013/2014 quale assistente. Sempre riconfermato, ha raggiunto il ruolo di coach della squadra maggiore con la quale ha conseguito tanti importanti traguardi, culminati con il ritorno in Serie B interregionale. Ventotto anni di tessera da allenatore, prima nel minibasket e nei settori giovanili, poi in D e con quella che inizierà il prossimo settembre, cinque stagioni spalmate negli anni in B alla guida della squadra della Tuscia. Nel suo bagaglio professionale anche un’esperienza annuale da assistente in B femminile. La sua gestione della collaborazione tra Stella Azzurra Viterbo ed Ants ha dato vita da tre anni ad un progetto per la valorizzazione dei giovani che ha portato per la prima volta nella storia della pallacanestro viterbese due squadre nei campionati di Eccellenza. Nella stagione 2022/23 ha guidato il team Under 17 portandolo tra le sedici finaliste nazionali per la conquista del massimo titolo di campione d’Italia. Allenatore tra i più apprezzati, Fanciullo è un professionista in costante aggiornamento. Ormai da anni vola in Spagna per partecipare ai clinic diretti da Sergio Scariolo e seguire sul campo allenamenti, tecniche e metodologie della nazionale iberica e del Real Madrid.

Il coach viterbese è attivo anche nella produzione di volumi tecnici sul basket, pubblicando “The Program San Antonio Spurs”, un libro sulle filosofie di gioco di uno dei più grandi team della Nba. La dirigenza, lo staff e tutti i giocatori della Stella Azzurra Viterbo esprimono ad Umberto il più sentito apprezzamento per l'ennesimo obiettivo raggiunto, orgogliosi di averlo alla guida della prima squadra e quale formatore dei propri giovani.

