Riscossa aveva promesso e riscossa è stata per la Stella Azzurra Viterbo che ha vinto alla grande la sua seconda gara del play-in Silver battendo in casa per 63-56 il Teramo in un confronto in cui la compagine di coach Fanciullo è tonata ad esprimersi ad alti livelli. Equilibrio nel primo quarto, poi nella seconda parte del primo tempo la Stella Azzurra trascinata da un super Bertini e dallo scatenato Casanova spinge sull’acceleratore e va al riposo sul 42-25 con un +17 che sembra mettere il match tutto in discesa e la superiorità è confermata nel terzo quarto chiuso sul 56-36. Nell’ultima frazione gli abruzzesi tentano il tutto per tutto ma la Stella Azzurra respinge il disperato tentativo di rimonta e alla fine chiude con un + 7 meritato che riporta ottimismo e fiducia nel clan viterbese in vista dei prossimi impegni.

Questi gli altri risultati della seconda giornata del play-in Silver: Basket Ferentino-Baseart Pisaurum 71-61; Esperia-Amatori Pescara 68-58; Carver Roma-Si con te Attila Porto Recanati 52-59. Ed ecco la classifica aggiornata: Si con te Attila Porto Recanati 12; WeCom-Ortoetruria Stella azzurra Viterbo 10 e Carver Roma 10; Amatori Pescara e Basket Ferentino 8; Baseart Pisaurum e Teramo a spicchi 6; Esperia Cagliari 4.

Questo il tabellino del confronto: Stella Azzurra Viterbo: Price 7, Giannini 2, Cittadini 4, Bertollini, Guiducci, Comastri, Vigori 9, Bertini 9, Meroi, Taurchini 4, Casanova 15, Bantsevich 12.

Teramo a Spicchi: Gaspari, Moretti 21, Trovarelli 2, Massotti 2, Di Gregorio, Prenga 9, Guardigli 4, Di Paolo 4, Di Febo 3, Zalais 9.

Parziali: 16-16/ 26-9/ 14-11/7-20.

