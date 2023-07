VITERBO - Bellissima esperienza in terra di Romagna per i portacolori della Stella Azzurra Basket Viterbo.<QA0>

Infatti sono tanti i ragazzi del minibasket e del settore giovanile della Stella Azzurra che sulla riviera romagnola stanno vivendo belle giornate di sport e divertimento. Insieme a loro Alessandro Cittadini, che guida i ragazzi partecipanti allo “Sport R. Evolution Asd /Città Academy”, un camp della durata di quattro settimane nel quale i giovani atleti avranno modo di incontrare anche due coach internazionali e giocatori di Serie A.

A margine del lavoro sul campo anche spazi per lezioni di inglese, tanti bagni e momenti di aggregazione. Un modo diverso per trascorrere un periodo di vacanza in una esperienza di gruppo all’insegna del basket e della crescita tecnica personale, sotto la esperta guida di grandi professionisti della palla a spicchi. Ottima la formula della vacanza sportiva che sta avendo anche un grande consenso da parte delle famiglie dei ragazzi partecipanti.

