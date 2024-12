Pessima partita della Stella Azzurra Viterbo stra-battuta a Pescara per 85-60.

Irriconoscibile la formazione di coach Fanciullo colpita dagli abruzzesi sin dall’avvio quando un primo quarto da fantascienza, di certo il migliore della stagione, indirizza la terza partita della fase play-in Silver in favore dell'Amatori Pescara, che ha chiuso il primo quarto sul 33-15. Il secondo quarto si apre anche con Brescianini in campo per un quintetto da corsa con Serafini, Colombo, Gangale e Gjorgjevikj. 4-0 il parziale iniziale pro Amatori, che ha ripreso da dove aveva lasciato. Viterbo va a segno solo dalla linea di carità nei primi 4 minuti e non sembra avere la grinta necessaria per recuperare, ma non va affatto sottovalutata e l'Amatori non può concedersi il lusso di cali di tensone: ecco perché coach Fioravanti chiama il timeout quando la manovra offensiva sembra dotata di minor spunto e minor efficacia rispetto a prima. La panchina di casa continua a ruotare gli uomini a disposizione e trova da Brescianini la prima tripla della sua avventura pescarese, accolta dall'esplosione di gioia di tutti i compagni. Il monologo Amatori prosegue così senza soste, con fiammate ad allungare il gap e a legittimare il dominio della squadra della città di Pescara. All'intervallo così si perviene sul 46-22, indicativo di un primo tempo super della squadra del presidente Fabrizio Cicconetti. Nella seconda parte del confronto non cambia la musica sino ad arrivare sul 68-36 quando l'Amatori tocca il massimo vantaggio a mettere in ghiaccio la sfida e il distacco poteva anche essere più rotondo di quello registrato dopo 30’. L'ultimo periodo è di pura accademia, con ben poco da dire.

IL TABELLINO. Amatori Pescara-Stella Azzurra Viterbo: 85-60.

Progressivi: 33-15, 46-22, 68-36.

Amatori Pescara: 1976: Origlia 19 Pierucci 14 Serafini 11 Di Donato 8 Cocco 16 Cavazzini 3, Mencarelli, Gjorgjeviki 2 Gangale 2 Colombo 2, Brescianini 8. Allenatore: Fioravanti.

Stella Azzurra Viterbo: Price 16 Giannini 8 Cittadini, Bertollini, Guiducci 8, Comastri 4, Vigori 12 Bertini 4, Meroi 2, Taurchini 6 Casanova, Bantsevich. Allenatore: Fanciullo.

RISULTATI TERZA GIORNATA. Baseart Pisaurum – Carver Roma 69-61; Si con te Attila Porto Recanati-Basket Ferentino 83-77; Teramo a spicchi-Esperia 81-65; Amatori Pescara-WeCom-Ortoetruria Stella azzurra Viterbo 85-60.

LA CLASSIFICA. Si con te Attila Porto Recanati 14; WeCom-Ortoetruria Stella azzurra Viterbo, Carver Roma e Amatori Pescara 10; Basket Ferentino Baseart Pisaurum e Teramo a spicchi 8; Esperia Cagliari 4.

