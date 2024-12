Giorni davvero felici sulla splendida riviera romagnola per Stefano Malavasi, perno del movimento pallavolistico locale. L'atleta della Beach&Volley Civitavecchia si è laureato campione italiano nella categoria Master Over 55 nel corso della manifestazione che si è tenuta a Bellaria-Igea Marina (Rimini). Il civitavecchiese è riuscito a imporsi in coppia con il suo compagno Luca Ruini. Per lui si tratta di una grossa soddisfazione, dopo i due argenti ottenuti nelle edizioni precedenti tricolori.

«Al termine di un weekend intenso di partite - spiega Stefano Malavasi - l’abbiamo spuntata in finale, contro una coppia emiliana abbastanza ostica. Con il mio compagno Luca Ruini, che è emiliano di Carpi, siamo riusciti ad ottenere questo fantastico risultato dopo tre anni che lo stavamo inseguendo».

