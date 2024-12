In attesa che domenica torni in campo il Civitavecchia Calcio 1920, che sarà impegnato di mattina sul campo della W3 Maccarese in uno scontro molto importante per il campionato di Eccellenza, arriva una brutta notizia per la formazione nerazzurra. Infatti, dopo l’espulsione rimediata mercoledì sul campo dell’Aurelia Antica Aurelio, Manuel Vittorini è stato squalificato per tre giornate da parte del giudice sportivo. Una notizia decisamente inattesa visto che, ai più, già era sembrata molto severa la decisione dell’espulsione per cui probabilmente bastava un’ammonizione. Ma il giudice sportivo non ha avuto nessuna remora ed ha escluso Vittorini dalle due partite dei quarti di finale e dall’eventuale andata della semifinale. “Espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, al termine della gara entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale protestando ripetutamente”, questo quanto si legge nel pronunciamento che si legge nei portali della Lnd Lazio che fa riferimento anche al turbolento post partita testimoniato nei vari articoli usciti sull’incontro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA