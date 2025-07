La pulce nell’orecchio ci è giunta ascoltando la diretta streaming del consiglio comunale della scorsa settimana. A prendere la parola dagli scranni di Palazzo del Pincio interviene il consigliere comunale di opposizione, Mirko Mecozzi, il quale, nel suo discorso, esterna le sue perplessità riguardo la conclusione dei lavori per permettere la riapertura.

«È un sogno tornare allo stadio – ha affermato Mecozzi – mi auguro che si riapra presto. Vederlo realizzato già a gennaio 2026 mi sembra un po’ troppo un'utopia. Credo sia un azzardo». Se l’avesse fatto un altro consigliere comunale, forse si sarebbe pensato al classico e solito dibattito tra maggioranza e opposizione. Ma, in questo caso, ad intervenire è stato il fratello di Massimo Mecozzi, co-presidente del Civitavecchia, società interessata a tornare a calcare l’erba dell’impianto di via Bandiera. Così, per toglierci ogni dubbio, siamo andati a controllare direttamente lo stato delle cose.

Tra l’altro alcuni residenti ci hanno segnalato che quasi tutti i giorni ci sono cittadini che si recano nella zona antistante lo stadio per verificare l’andamento dei lavori, a testimoniare l’affetto che Civitavecchia ha per il Fattori. Tornando ai lavori. Se da una parte lo scenario è stato positivo, dall’altro ci sono emersi dubbi sulla fattibilità di un Fattori riaperto a inizio 2026. La tribuna storica sembra essere quasi del tutto completata, cosa non semplice visto che andavano rispettati tutti i parametri stabiliti dal Ministero dei Beni Culturali.

Maggiormente coinvolta negli interventi, in questo momento, è la zona degli spogliatoi, ma chiaramente da fuori è difficile avere la reale portata della situazione. Ciò che sembra un po’ più indietro è il terreno di gioco, sul quale i lavori sembrano ancora in una fase preliminare, come testimonia la presenza di alcuni avvallamenti in più settori del campo. Completamente abbandonata, invece, la zona della vecchia biglietteria e soprattutto la gradinata, con la vegetazione che si è presa il totale predominio.

Ma questo aspetto si sapeva che questi interventi saranno fatti più in là. La conclusione è che ci sembra complicato che lo stadio Fattori possa essere già operativo a gennaio 2026, con la viva speranza di essere smentiti. Così abbiamo contattato l’assessore ai Lavori Pubblici, Patrizio Scilipoti, per chiedere se la nostra percezione fosse giusta o sbagliata.

«Praticamente hanno fatto questo video e poi mi hanno chiesto come è la situazione del Fattori – ha scritto Scilipoti sui propri profili social – risposta? La situazione è questa, almeno sono contenti». Sarà solo il tempo a chiarire ogni scenario. Intanto i tanti appassionati locali di sport, che ci martellano continuamente chiedendo aggiornamenti sullo stadio, non vedono l’ora di tornare al Fattori per esultare ad un gol del Civitavecchia Calcio.

