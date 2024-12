Torna in panchina Paolo Caputo, a distanza di cinque mesi, quando aveva lasciato il Cerveteri. Ha scelto il Borgo Palidoro, compagine di Promozione, che ha chiesto al tecnico civitavecchiese di risollevarla dopo un avvio di campionato stentato. Gli amaranto hanno vinto domenica, ma sono ancora in basso alla classifica.

«Tecnicamente è una squadra valida, ma il campo è un’altra cosa - ha detto Caputo - . Ho accettato perchè è il mio lavoro, quindi mi sono sentito in dovere di accettare visto che la società è ambiziosa e vuole fare bene. Conosco molti ragazzi, li ho avuti anni fa a Fregene. La squadra è composta da elementi importanti e validi, spero che il mio ingresso sia da aiuto per raccogliere dei risultati significativi. Domenica sarà una gara difficile, contro il Pianoscarano che ha vinto tre volte lontano da casa. Preparerò la gara per arrivare al match con la giusta concentrazione e la voglia di arrivare a vincere. Poi sarà il campo a dire quanto valiamo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA