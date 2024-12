Si è appena concluso il quinto memorial Federica Palomba. Ventisei squadre, che si sono incontrate sulla sabbia del Beach Arena alla Marina con circa centoventi giocatori (dai quindicenni agli over 50).

«Quest’anno non abbiamo ancora un progetto a cui destinare i proventi del torneo, ma siamo in attesa di nuove idee per aiutare chi nel mondo è meno fortunato di noi».

Con lo stesso impegno che ha sempre guidato Federica, i giocatori si sono cimentati nel gioco con spirito di squadra, sacrificio, divertimento e con la chiara idea che sui campi si è lottato per un fine importante, sicuramente più importante che le partite in sé e per sé.

Le squadre erano nei campi ma, anche negli spazi attorno ad essi: lo spirito di gruppo si è fatto sentire come il grande protagonista di questa maratona insieme ai sorrisi e alla grande educazione e rispetto.

Gli organizzatori ringraziano di cuore il Beach Arena di Gino, Cinzia, Andrea e Silvia per l’utilizzo degli impianti, ma anche e soprattutto per l’amicizia e la grande disponibilità; tutto il gruppo degli amici di Federica che ha organizzato, gestito e arbitrato l’evento, in particolare modo Christian, Fabio, Giulia, Ilaria, Pamela, Roberta e Thomas, e ancora Eleonora, Emilia, e Tommaso per essere venuti da lontano; il gruppo di mamme per i pasti del venerdì e del sabato sera, il Pam City di Giampaolo Galletta, le pizzerie Senza Pensieri e La Ternana per la focaccia e la pizza offerta sabato a pranzo, le frutterie Fafone di Mauro e di Massimiliano per la frutta del sabato pomeriggio, il ristorante Dolce e Salato per le ciambellette calde della domenica mattina (donate in memoria del nipote Andrea Puddu), i ristoranti Stuzzichino, Bivio del Lord e Taverna dell’Olmo per i pasti della domenica, le pizzerie Il Ghetto, Fermento, Pizza a Volontà, Pizza’le, il Cantuccio, Villa Rosy, Red Carpet, Fino al Bordo, Tutto Ok e San Gordiano per l’ottima pizza della sera di domenica, e il Millennium per il bellissimo e buonissimo dolce della serata finale; Giorgia per aver reso ancor più bella la domenica sera; la farmacia Spurio per i preziosissimi integratori di sali minerali; la dott.ssa Donatella Palomba e tutti coloro che hanno contribuito con un’offerta; Angolo 88 e il negozio Gustoso di Fredditalia per i premi; la Preside Maria Ferrari e il laboratorio di stampa dell’istituto Stendhal nella persona del professor Fabio De Siati insieme a tanti colleghi e colleghe di mamma Antonella per la stampa di tutte le magliette da gioco e l’istituto Marconi per aver contribuito con l’iscrizione di due squadre e infine, ma non ultimo, per le fotografie Luciano Damiani.

Dagli ottavi partite avvincenti con un livello sempre in crescendo e altissimo livello agonistici nelle due finali per il podio.

Passiamo alle premiazioni: 3a classificata la squadra “Il lungo, il riccio e le liberone” 2a classificata la squadra “Team Alè Alè Alè” 1a classificata la squadra “I Pori” Vince il premio come miglior giocatrice Anna Sentinelli Miglior giocatore Riccardo Di Stefano Miglior giocatore senior Andrea Cernicchiaro.

Miglior giocatore junior Francesco Quagliozzi E infine vince il premio per il miglior nome la squadra “Team Ballo” e la squadra Holy Poly per il miglior outfit.

Con la certezza che Federica, sorridendoci da lassù, sia fiera di tutto l’impegno profuso e dei risultati ottenuti, vi diamo appuntamento alle prossime iniziative ancora una volta tutti “Insieme per Federica”.

