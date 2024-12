È stato effettuato, presso la sede della Lnd a Roma, il sorteggio per definire gli abbinamenti della gare per gli spareggi Nazionali riservati alle squadre seconde classificate dei campionati di Eccellenza. Gare che sono in programma il 26 maggio e il 2 giugno (primo turno) e il 9 e 16 giugno (secondo turno). Ricordiamo che le 7 squadre vincenti le gare del secondo turno saranno ammesse al campionato di serie D della stagione sportiva 2024/2025. Il Lazio è stato sorteggiato con la Toscana B (la squadra laziale seconda classificata del girone A) e con le Marche (la squadra laziale seconda classificata del girone B). Nel caso le squadre laziali superassero il primo turno, le avversarie del secondo turno potrebbero essere: la vincente della sfida Abruzzo-Emilia Romagna A per la seconda del girone A; la vincente della sfida Emilia Romagna B-Toscana A per la seconda del girone B. Contrariamente a quanto avviene in tutti gli altri campionati di Eccellenza in Italia dove al termine della stagione regolare si giocano i playoff interni tra le seconde, terze, quarte e quinte nel Lazio disputerà questi spareggi post campionato chi arriverà secondo nei gironi A e B dell’Eccellenza Regionale. Una formula questa che svilisce di fatto il principale campionato dilettantistico regionale ma nonostante le tante proteste ed i desideri di cambiamento da anni tutto resta invariato.

