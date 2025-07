Si terrà il prossimo sabato 23 agosto alle ore 11 la tradizionale Festa dei Calendari con la quale sarà resa nota la composizione dei gironi, dei calendari dei campionati di Eccellenza, Promozione e Juniores Under 19 Elite e dei preliminari della Coppa Italia di Eccellenza e di Promozione. Come da tradizione appuntamento presso il Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli Terme.

Intanto al termine delle procedure di iscrizione ai campionati regionali di Eccellenza e Promozione della stagione sportiva 2025/2026, si comunica che sono pervenute un totale di 124 domande di iscrizione complessive, così ripartite: 40 domande di iscrizione al campionato di Eccellenza (tra aventi diritto e non aventi diritto); 84 domande di iscrizione al campionato di Promozione (anche qui tra aventi diritto e non aventi diritto).La documentazione fornita dai club è attualmente al vaglio degli uffici del Comitato Regionale Lazio e non appena l’istruttoria sarà completata la prossima settimana sarà il Consiglio Direttivo del Cr Lazio a decidere le ammissioni ai due campionati per la stagione sportiva 2025/2026.

